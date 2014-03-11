Profesional
En el ámbito profesional se presentan numerosas tareas de limpieza con requisitos diferentes e individuales que Kärcher puede solucionar sin problemas con sus equipos especialmente diseñados para ello. Ya sea en empresas industriales grandes o pequeñas, en el sector comercial, en la gastronomía o en establos de animales, Kärcher siempre ofrece la solución adecuada para una limpieza sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aquí también se ofertan las famosas limpiadoras de alta presión con equipamiento Professional, así como limpiadoras de ultra alta presión o barredoras-aspiradoras y una gran variedad de equipos de limpieza eficaces y de bajo consumo.
Soluciones para cada sector
Descubra soluciones innovadoras de limpieza adaptadas a su industria. Industria alimenticia, salud, logistica, automotriz son solo algunas de las industrias donde Karcher ha creado soluciones a la medida
Soluciones por aplicación
Sabemos que cada sector profesional posee aplicaciones particulares. En esta seccion encontrará soluciones por aplicación para los desafios mas extremos de su industria. Karcher como siempre le otorgara consejos y tips para una li,pieza impecable.