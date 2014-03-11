Bombas de jardin

No importa si usted utiliza agua tratada de fuentes alternativas para su hogar y jardín, o si lo que quiere es deshacerse del agua indeseada por medio de bombeado de forma rápida y sencilla: Kärcher ofrece una bomba adecuada para cada necesidad y campo de aplicación. Las bombas generadoras de presión de Kärcher llevan el agua de lluvia y el agua subterránea desde barriles, cisternas y pozos profundos con presión suficiente allí donde más se necesite. La bombas sumergibles de Kärcher eliminan el agua indeseada o que no se necesita más, ya sea antes de limpiar la piscina en primavera, como después de sufrir una inundación en el sótano.