Fregadoras y fregadoras-aspiradoras

Para unos suelos brillantes Con las fregadoras-aspiradoras de Kärcher, tus suelos quedarán higiénicamente limpios y tendrán un blanco reluciente.Te garantizamos unos resultados brillantes. Nuestros equipos son multiusos y expertos en realizar todo tipo de tareas de limpieza de forma especialmente rentable y ahorrando tiempo.

Kärcher Fregadoras-aspiradoras compactas

Fregadoras-aspiradoras compactas

Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie

Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie

La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Otras soluciones de limpieza/Equipo monodisco

Otras soluciones de limpieza/Equipo monodisco

Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.

GO TO OVERVIEW

¿Qué es una fregadora de suelos?

Las fregadoras de suelos Kärcher eliminan completamente y en una sola pasada la suciedad, el polvo y los residuos de los suelos duros, dejando las superficies instantáneamente secas, limpias y seguras. Desde la limpieza de mantenimiento hasta la limpieza en profundidad, el pulido e incluso el decapado, una fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza sobresaliente, en todo momento, mejorando la salud y la seguridad en su negocio al mismo tiempo que aumenta la productividad de la limpieza.

fregadora
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA