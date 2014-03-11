Fregadoras y fregadoras-aspiradoras

¿Qué es una fregadora de suelos?

Las fregadoras de suelos Kärcher eliminan completamente y en una sola pasada la suciedad, el polvo y los residuos de los suelos duros, dejando las superficies instantáneamente secas, limpias y seguras. Desde la limpieza de mantenimiento hasta la limpieza en profundidad, el pulido e incluso el decapado, una fregadora de suelos Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza sobresaliente, en todo momento, mejorando la salud y la seguridad en su negocio al mismo tiempo que aumenta la productividad de la limpieza.