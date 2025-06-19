Reciclaje de agua

Conservación del medio ambiente: con las instalaciones de reciclaje de agua de Kärcher Con Kärcher cuidas tu bolsillo y al mismo tiempo el medio ambiente. La protección del medio ambiente y el respeto y trato cuidadoso de los recursos naturales son valores muy importantes para Kärcher. Gracias al consumo comparativamente bajo de agua y a las instalaciones de reciclaje de agua, que reciclan completamente las aguas residuales procedentes del lavado, el consumo de agua limpia se puede reducir hasta un 85 %.