Conservación del medio ambiente: con las instalaciones de reciclaje de agua de Kärcher Con Kärcher cuidas tu bolsillo y al mismo tiempo el medio ambiente. La protección del medio ambiente y el respeto y trato cuidadoso de los recursos naturales son valores muy importantes para Kärcher. Gracias al consumo comparativamente bajo de agua y a las instalaciones de reciclaje de agua, que reciclan completamente las aguas residuales procedentes del lavado, el consumo de agua limpia se puede reducir hasta un 85 %.

En las instalaciones de lavado de vehículos y en el lavado exterior de vehículos con limpiadora de alta presión, el agua de lavado resultante no contiene aceites. Nuestros sistemas de reciclaje especiales ahorran agua de red y reducen los gastos de servicio cumpliendo la normativa en materia de medio ambiente.

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

