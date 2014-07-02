Limpiadoras de moquetas

Las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher son equipos robustos, potentes y polivalentes. Ideales para realizar una limpieza eficaz, en profundidad y de mantenimiento de moquetas, así como para eliminar manchas de superficies textiles. Con los accesorios correspondientes, las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher también limpian en profundidad las fibras de tapicerías y asientos de automóviles.

Revestimientos de suelo, muebles tapizados, sillas de oficina o asientos para pasajeros: los potentes y prácticos lava-aspiradores Kärcher, con cable o a batería, limpian todas las superficies textiles y desprenden y eliminan la suciedad en un solo paso. Con potentes turbinas de aspiración para una humedad residual inigualable.

Los equipos para la limpieza de alfombras de Kärcher permiten limpiar alfombras de gran extensión de forma rentable y en toda la profundidad de la fibra. Son idóneos tanto para la pulverización y aspiración combinadas habituales, como también para la limpieza de mantenimiento.

Los ventiladores de aire de Kärcher son eficientes y potentes. Además, muy compactos y silenciosos. Proporcionan un secado rápido en los casos donde se han producido daños por el agua, o permiten volver a pisar rápidamente las alfombras después de la limpieza. Con asa de transporte y enrollamiento de cable integrados.

