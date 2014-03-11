Aspiradores en seco/húmedo

Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad; no importa si es seca, húmeda o líquida: los equipos adecuados de Kärcher lo aspiran todo. De este modo, puede utilizar los aspiradores simplemente como aspiradores en húmedo o tan solo como aspiradores en seco.

Kärcher Gama Tact

Gama Tact

Los aspiradores NT con el sistema Tact patentado permiten trabajar sin interrupciones con una potencia de aspiración constantemente alta, incluso con grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia a sí mismo con potentes corrientes de aire. Los aspiradores Tact satisfacen las elevadas exigencias de los usuarios de obras de construcción y talleres.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Gama estándar

Gama estándar

Los aspiradores de la clase estándar han sido especialmente diseñados para suciedad gruesa y grandes volúmenes de líquidos. Gracias a su especial robustez, durabilidad y manejo cómodo, estos equipos convencen en su trabajo diario a las empresas profesionales de limpieza.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Sistemas de aspiración de seguridad

Sistemas de aspiración de seguridad

Los aspiradores de seguridad de Kärcher garantizan una protección sanitaria segura en todos aquellos lugares donde a menudo se puede estar expuesto a polvos finos respirables o nocivos para la salud como, por ejemplo, el polvo de amianto.

GO TO PRODUCTS
Kärcher Aspiradores especiales

Aspiradores especiales

Kärcher ofrece aspiradores diseñados especialmente para las necesidades de panaderos y bomberos. Los aspiradores para parques de bomberos, con bomba de eliminación de residuos, disponen de la técnica de seguridad más moderna. Nuestros aspiradores para panaderías son resistentes al calor continuo.

GO TO PRODUCTS
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA