Limpiadoras de alta presión

Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher Kärcher, el inventor de la limpiadora de alta presión, ha seguido optimizando el principio de la limpieza con alta presión desde 1950. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.