Limpiadoras de alta presión
Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher Kärcher, el inventor de la limpiadora de alta presión, ha seguido optimizando el principio de la limpieza con alta presión desde 1950. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.
Limpiadoras de alta presión de agua fría
Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Sistemas de limpieza de ultra alta presión
Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más
Limpiadoras de alta presión estacionarias
Las limpiadoras estacionarias de alta presión de Kärcher son adecuadas allí donde haya poco espacio libre disponible y deba limpiarse o desinfectarse simultáneamente en varios puntos diferentes.