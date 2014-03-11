Limpiadoras de alta presión

Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher Kärcher, el inventor de la limpiadora de alta presión, ha seguido optimizando el principio de la limpieza con alta presión desde 1950. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.

Kärcher Limpiadoras de alta presión de agua fría

Limpiadoras de alta presión de agua fría

Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Limpiadoras de alta presión de agua caliente

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpiadoras de ultra alta presión Sistemas de limpieza de ultra alta presión

Sistemas de limpieza de ultra alta presión

Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpiadoras de alta presión estacionarias

Limpiadoras de alta presión estacionarias

Las limpiadoras estacionarias de alta presión de Kärcher son adecuadas allí donde haya poco espacio libre disponible y deba limpiarse o desinfectarse simultáneamente en varios puntos diferentes.

GO TO OVERVIEW
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA