Limpiadoras de alta presión estacionarias

Limpiadora de alta presión estacionaria: una base, muchos lugares de uso Las limpiadoras estacionarias de alta presión de Kärcher son adecuadas allí donde haya poco espacio libre disponible y deba limpiarse o desinfectarse simultáneamente en varios puntos diferentes.

Kärcher Estacionarias de agua caliente

Estacionarias de agua caliente

Las limpiadoras de alta presión estacionarias con quemadores de gasoil o gas limpian con agua caliente y vapor. Donde la máxima seguridad no está únicamente garantizada por la descarga automática de presión

Kärcher Estacionarias de agua fría

Estacionarias de agua fría

Estas limpiadoras de alta presión fijas no se calientan por sí solas pero toleran una temperatura de entrada de agua de hasta 60 o 85 °C. Ocupan muy poco espacio en el funcionamiento individual, pero también son ideales para el funcionamiento con varias lanzas con hasta 15 lanzas paralelas.

