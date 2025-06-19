Limpiadoras de alta presión estacionarias
Limpiadora de alta presión estacionaria: una base, muchos lugares de uso Las limpiadoras estacionarias de alta presión de Kärcher son adecuadas allí donde haya poco espacio libre disponible y deba limpiarse o desinfectarse simultáneamente en varios puntos diferentes.
Estacionarias de agua caliente
Las limpiadoras de alta presión estacionarias con quemadores de gasoil o gas limpian con agua caliente y vapor. Donde la máxima seguridad no está únicamente garantizada por la descarga automática de presión
Estacionarias de agua fría
Estas limpiadoras de alta presión fijas no se calientan por sí solas pero toleran una temperatura de entrada de agua de hasta 60 o 85 °C. Ocupan muy poco espacio en el funcionamiento individual, pero también son ideales para el funcionamiento con varias lanzas con hasta 15 lanzas paralelas.