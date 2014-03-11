Hidrolavadoras a Presión

La gama Power Control

A la hora de limpiar, se necesita de la tecnología adecuada. Y eso es justo lo que puede ofrecer la gama Power Control. Plena potencia, puntas inteligentes y potentes accesorios. Como la pistola de gatillo Power Control, por ejemplo, que muestra la presión establecida directamente en la pantalla y se puede cambiar fácilmente del modo de presión al modo de detergente. O la aplicación Home & Garden que le muestra qué tecnología hará que su hidrolavadora a presión sea aún más suave y eficiente. Otros detalles de este mecanismo incluyen el sistema de detergente Plug 'n' Clean para un cambio rápido y limpio del detergente, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para un transporte agradable y un almacenamiento que ahorra espacio, el sistema Quick Connect para una conexión sin esfuerzo y que ahorra tiempo y desconexión de la manguera de alta presión hacia y desde el dispositivo y la pistola, así como su compacto almacenamiento, para accesorios que están siempre a mano.