Hidrolavadoras a Presión
¿Recuerda esa sensación que tenía cuando su carro era nuevo? ¿Cuando sus muebles de la terraza vieron la luz del día por primera vez y las paredes de la cerca estaban libres de moho? ¡Ese fue un verdadero momento WOW! Pero bueno, el polvo, la suciedad y el crecimiento descontrolado no tienen nada que ver con usted y su hidrolavadora a presión Kärcher. El WOW sigue ahí. ¡Recuperalo! Usted y su Kärcher: luchen contra la suciedad con mucha potencia y diviértanse haciéndolo. Convierte un trabajo sucio en puro placer. Trae de vuelta el WOW.
La primera Hidrolavadora a presión conectada a una aplicación.
¡REVIVE EL WOW COMO UN EXPERTO!
Con las primeras hidrolavadoras a presión conectadas a una aplicación, ahora estás en la gran liga. Domina la gama Smart Control de Kärcher directamente desde su teléfono inteligente y con el asesor de aplicaciones al alcance de su mano, explore la presión ideal para todo lo que limpie y los diversos accesorios que siempre le brindarán el resultado de limpieza óptimo.
Limpie como un experto usando la APP
Simplemente conecte la hidrolavadora a presión Smart Control a la aplicación Kärcher Home & Garden en su teléfono inteligente y la limpieza será más fácil y eficiente. La aplicación le ofrece consejos prácticos y trucos sobre muchas situaciones, como el nivel de presión óptimo para el objeto que se va a limpiar.
Modo Boost
Las Hidrolavadoras a Presión Smart Control tienen un modo Boost para potencia adicional. Para que la suciedad más persistente ya no sea un problema, se aplica una mayor presión durante 30 segundos. El modo Boost se puede activar mediante la pistola rociadora o por la aplicación.
Todo lo que Necesitas
Con mecanismos inteligentes, como la pistola rociadora Smart Control, la lanza rociadora Multi Jet 3 en 1 y el sistema de detergente Plug 'n' Clean, enfrentarás cualquier desafío de limpieza con calma.
La App Home & Garden
¿De qué sirve el poder si no es inteligente? ¡Ninguno en absoluto! Esta es la razón por la que los dispositivos de la gama Smart Control no solo son realmente potentes, sino que también cuentan con una gran cantidad de experiencia de Kärcher. A través de Bluetooth, puede conectar fácilmente su hidrolavadora a presión Smart Control con su teléfono inteligente usando la aplicación Home & Garden. Y con los consejos de nuestros expertos, puede devolverle el WOW a las cosas que rara vez limpia o que limpia por primera vez, como un experto.
La gama Power Control
A la hora de limpiar, se necesita de la tecnología adecuada. Y eso es justo lo que puede ofrecer la gama Power Control. Plena potencia, puntas inteligentes y potentes accesorios. Como la pistola de gatillo Power Control, por ejemplo, que muestra la presión establecida directamente en la pantalla y se puede cambiar fácilmente del modo de presión al modo de detergente. O la aplicación Home & Garden que le muestra qué tecnología hará que su hidrolavadora a presión sea aún más suave y eficiente. Otros detalles de este mecanismo incluyen el sistema de detergente Plug 'n' Clean para un cambio rápido y limpio del detergente, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para un transporte agradable y un almacenamiento que ahorra espacio, el sistema Quick Connect para una conexión sin esfuerzo y que ahorra tiempo y desconexión de la manguera de alta presión hacia y desde el dispositivo y la pistola, así como su compacto almacenamiento, para accesorios que están siempre a mano.
Hidrolavadora a Presión de Batería
Brilla incluso sin electricidad: la hidrolavadora a batería K 2 Battery para muchas áreas de aplicación diferentes, como autos pequeños, motos, bicicletas, botes y otras pequeñas tareas de limpieza en el hogar. Gracias a un tiempo de funcionamiento de la batería de hasta 14 minutos, puede limpiar completamente independientemente de una conexión eléctrica. Mientras limpia, la pantalla analógica de la pistola de alta presión siempre le mostrará el modo seleccionado.
Cuatro tipos poderosos
Cuando se trata de limpieza y mantenimiento, siempre se puede confiar en nuestras hidrolavadoras a presión. Pero eso no es todo lo que pueden ofrecer. ¿Un diseño excepcionalmente compacto? ¿O un diseño ligero, cómodo, portátil e inalámbrico? Cada gama de productos tiene sus propios puntos fuertes. Perfectamente adaptado a los requisitos individuales.
Control Inteligente
Estas lavadoras a presión de alta tecnología pueden hacer frente a cualquier cosa. Con la aplicación Home & Garden integrada, Bluetooth y detalles de equipamiento inteligentes, como la pistola de gatillo Smart Control y la lanza pulverizadora de chorro múltiple 3 en 1.
Control de Potencia
La limpieza suave y eficaz nunca ha sido tan fácil, gracias a una buena Dosis de potencia, el apoyo que brinda la aplicación Home & Garden y dispositivos potentes, como la pistola de gatillo Power Control con pantalla o la lanza pulverizadora.
Compacta
Aquellos que buscan algo facil de transportar y un diseño compacto encontrarán aquí el ayudante perfecto. Mínimos requisitos de espacio, fácil de almacenar y siempre rápido para trabajar. Con almacenamiento de manguera inteligente e integrado.
Batería K 2
Para tareas de limpieza más pequeñas en cualquier lugar que no tenga una toma de corriente cerca. Inalámbrico, conveniente, móvil y flexible. Y con bastante poder cuando lo necesitas.
Tipo de rendimiento
Es fácil ver que más agua y más presión significan más poder de limpieza del área. Pero no todo el mundo necesita la máxima potencia. Es por eso que hemos definido una variedad de clases de rendimiento. El resultado: la hidrolavadora a presión adecuada para cada trabajo.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
Campos de aplicación de las hidrolavadoras a Presión Kärcher
El lavado a presión es la forma más efectiva de limpiar al aire libre y es muy fácil: conecte su equipo al suministro de agua y al toma corriente, abra el grifo, encienda la hidrolavadora a presión y ¡que comience la diversión de limpieza! Con los accesorios especiales a juego, los dispositivos se transforman en verdaderos todoterrenos: ya sea para el patio o la terraza, la limpieza de automóviles, la limpieza de tuberias o canaletas, incluso la limpieza de contenedores, su uso es prácticamente ilimitado. La presión siempre es mayor en la boquilla y la distancia de la boquilla a la superficie que se limpia debe ajustarse, para obtener un resultado de limpieza perfecto. Nuestros ejemplos prácticos muestran cómo puede lograr los mejores resultados con su hidrolavadora a presión.
¡Las hidrolavadoras a presión ofrecen la solución adecuada para cada tarea de limpieza!
Nuestra investigación muestra que algunos de los proyectos de limpieza de exteriores más comunes incluyen:
- bicicletas
- máquinas/herramientas para césped y jardín
- muebles de Jardín
- vallas y pasarelas
- motocicletas y scooters
- coches pequeños
- escalones y entradas
- autos medianos, camionetas y SUV's
- paredes de ladrillo y piedra
- RV y vehículos todo terreno
- piscinas y grandes patios
- exteriores de casas y calzadas
Vea a continuación algunos ejemplos de posibles aplicaciones:
Aceras cubiertas de moho
Dado que el moho no solo forma una capa gruesa sobre las piedras y los ladrillos, sino que también penetra en los poros, se recomienda usar un Dirtblaster para eliminarlo. La boquilla Dirtblaster produce un rocío concentrado que gira a alta velocidad. Sostenga la pistola de gatillo vertical a la superficie cubierta de moho y limpie lentamente de un borde al otro a una distancia de alrededor de 8 a 12 pulgadas.
Vehículos
Los productos de limpieza y los accesorios especiales de Kärcher garantizan un cuidado completo del vehículo. Para hacer que su vehículo brille con solo unos simples pasos y asegurese de que permanezca así, primero use la varilla rociadora Vario Power para enjuagar la suciedad suelta. Luego, aplique detergente usando la configuración de baja presión en la varilla Vario Power Spray, o para una espuma estilo lavado de autos aún más lujosa, una boquilla de espuma opcional. Aplique la espuma de arriba hacia abajo, asegurándose de no dejar que se seque. Aumente la presión sobre la varilla rociadora Vario Power para enjuagar la espuma y toda la suciedad. Para las áreas que requieren más atención, se puede conectar un cepillo opcional a la varilla rociadora para ayudar a aflojar insectos y secar la suciedad o el lodo.
Patios
Nuestros limpiadores de superficies T-Racer son la solución óptima para la limpieza rápida y eficiente de grandes áreas exteriores, un 50 por ciento más rápido que la limpieza con una lanza rociadora. También ofrecen la opción de adaptar individualmente la distancia de las boquillas a la superficie de limpieza. Las superficies duras como la piedra o el hormigón, por ejemplo, se pueden limpiar según sea necesario, al igual que las superficies delicadas. El brazo giratorio con dos boquillas de alta presión genera el llamado efecto aerodeslizador, que permite que el limpiador de superficies flote sobre el suelo. Esto significa que el T-Racer es especialmente fácil de maniobrar durante la limpieza. Gracias a la empuñadura ergonómica, incluso las superficies verticales, como entre otras puertas de garaje, también se pueden limpiar de forma óptima. Otra ventaja: la carcasa protege al usuario y las paredes contra las salpicaduras de agua.
Máquinas de jardín
¡Di adiós al uso tu fuerza frotando! Con una hidrolavadora a presión de Kärcher, la suciedad y la tierra se pueden eliminar de manera eficiente de macetas, palas, rastrillos, carretillas, etc. en un abrir y cerrar de ojos. La varilla rociadora Vario Power y la varilla rociadora Dirtblaster son especialmente adecuadas para esta tarea. ¡Trabajar en el jardín nunca ha sido tan divertido!
Muebles de jardín
Hazle frente a las manchas desagradables en los muebles del jardín o la terraza, causados por la contaminación del aire o por la húmedad de las lluvias pasadas: afróntelos con los accesorios apropiados para hidrolavadoras a presión. Para limpiar suciedad intensa, recomendamos usar el cepillo de lavado de Kärcher junto con el detergente de Kärcher.
Persianas
Antes de limpiar debes cerrar bien las persianas. Ajuste la lanza rociadora a baja presión y aplique el limpiador multiusos Karcher. Comience por la parte más baja de las persianas. Deje que el detergente actúe durante unos minutos para que la suciedad se afloje por completo, pero no permita que se seque. Finalmente, elimine la suciedad disuelta con el cepillo de lavado de cerdas suaves y enjuague el detergente y la suciedad con la varilla rociadora Vario Power.
Las ventajas de las hidrolavadoras a presión de Kärcher: Hogar de WOW
Durante más de 70 años, Kärcher ha estado perfeccionando el arte de la limpieza a alta presión y ofreciendo a los clientes una experiencia de limpieza de nivel superior gracias a su innovación continua. Hay una gran variedad de razones para usar una hidrolavadora a presión Kärcher: únase a nosotros en el hogar de WOW.
Tecnología que te pone por delante
Rendimiento excepcional para un ahorro de tiempo, agua y energía de hasta un 50 %
Calidad que puedes ver y sentir
Calidad de marca confiable, totalmente probada para un funcionamiento y rendimiento adecuados
Experiencia que genera confianza
Pionero y líder del mercado en la industria de la limpieza
Sostenibilidad que ayuda a la humanidad y al medio ambiente
Apoyar la economía circular y reducir los contaminantes a lo largo de toda la cadena de valor
Productos tan diversos como tu vida
El dispositivo adecuado para cada requisito; el accesorio adecuado para cada aplicación
Accesorios y agentes de limpieza.
Todo el paquete cuenta. Con la combinación correcta de accesorios y productos de limpieza, incluso la suciedad más resistente no tendrá ninguna posibilidad. Los accesorios originales de Kärcher aumentan el rendimiento de limpieza, reducen el tiempo necesario para completar un proyecto y reducen el esfuerzo general necesario para lograr los resultados deseados.
Accesorios para hidrolavadoras a presión
Kärcher ofrece una gama más amplia de accesorios para hidrolavadoras a presión que cualquier otra marca. Esto nos permite resolver cada problema de limpieza, sin importar cuán dificil sea.
Detergentes para hidrolavadoras a presión
La nueva generación de detergentes Kärcher está creando un gran revuelo con su principio activo 3 en 1. Además de un efecto de limpieza perfecto, estos nuevos productos multitalentos brindan un cuidado suave y una protección confiable, ahorrando tiempo y esfuerzo. Mediante el uso de recursos naturales y renovables, Kärcher pone aún más énfasis en la sostenibilidad. Además, el diseño de la botella inteligente también es un éxito. Ya sea para conexión (Plug 'n' Clean), para llenar el depósito de detergente o como recipiente para usar a través de la manguera de succión de detergente, los nuevos detergentes son universalmente adecuados para todas las hidrolavadoras de Kärcher.
En nuestro buscador de detergentes encontrará el producto de limpieza adecuado para su hidrolavadora a presión Kärcher.