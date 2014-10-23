Detergentes de Home & Garden

El complemento perfecto: detergentes Kärcher

Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años Kärcher da especial importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Los detergentes exactamente adaptados a los equipos garantizan no solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía. De todos modos, se da por supuesto que tienen una descomponibilidad biológica fácil. Con el nuevo detergente universal eco!ogic, Kärcher todavía da un paso más y, para su fabricación, utiliza únicamente agentes tensoactivos procedentes al 100 % de materiales renovables y una botella compuesta de un 96 % de plástico procedente de vegetales, otra ventaja en materia de protección del medio ambiente.