Productos para el hogar
Descubra cómo Kärcher marca la diferencia en el hogar. Kärcher ofrece una amplia gama de soluciones de limpieza exclusivas también en el hogar y con ello, un paquete completo para todas las tareas de limpieza. Equipos de la línea Indoor como limpiadores de vapor, limpiadora de cristales, escoba eléctrica, aspiradoras multiusos y con filtro de agua realizan un trabajo de primera en el hogar. ¡Compruébalo por ti mismo/a!
Vivir con comodidad.
La rutina diaria puede a veces volverse realmente turbulenta. No importa si vives solo, en pareja o en familia. Todos queremos disfrutar de la vida y divertirnos, y al mismo tiempo buscamos una limpieza rápida y eficaz que satisfaga nuestras exigencias de higiene y limpieza.
Gracias a nuestros más de 80 años de experiencia y una elevada reputación en el mundo de la limpieza, no solo desarrollamos las reconocidas hidrolavadoras de Kärcher, que han acompañado a las familias durante tanto tiempo en el hogar y en el jardín, sino que con la línea doméstica Indoor ofrecemos soluciones de limpieza de alta calidad para el día a día de las familias. Con un bonito diseño y un manejo cómodo, estos prácticos equipos procuran resultados de limpieza perfectos al interior del hogar en un abrir y cerrar de ojos.
Gama de productos para el interior del hogar.
La línea Indoor de Kärcher está presente en el catálogo de productos desde hace ya varios años, con resultados excepcionales en las tareas de limpieza al interior del hogar. La potente gama de productos está disponible en las tiendas especializadas Kärcher Centers y Distribuidores Autorizados, así como en cadenas comerciales y se compone de distintos equipos para la limpieza con vapor, la aspiración de polvo y agua, la limpieza de suelos y el barrido. A todo esto se une una limpiadora de cristales: un tipo de producto que solo ofrece Kärcher.
Limpiadores de vapor
La solución de limpieza fiable para la limpieza profunda. Los limpiadores de vapor de Kärcher son equipos realmente polifacéticos y solucionan prácticamente todos los problemas de limpieza en un abrir y cerrar de ojos.
Aspiradoras
Aspiradoras para sólidos y líquidos: gracias a las numerosas características que garantizan el confort, aspirar se vuelve especialmente rápido y fácil con Kärcher.
Aspiradora con filtro de agua
Para todos aquellos que buscan la máxima limpieza y un aire ambiente fresco, Kärcher ofrece ahora la posibilidad de aumentar la frescura: con el nuevo aspirador con filtro de agua.
Limpiadora de cristales
La limpiadora de cristales de Kärcher (un sistema único en el mundo para la limpieza de ventanas) ofrece unos resultados de limpieza rápidos y transparentes.