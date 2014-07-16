El vapor es natural y eficaz

Sencilla, biológicamente limpia y respetuosa con el medio ambiente: la limpieza con vapor es la forma más natural de limpiar y, por tanto, la alternativa ideal a la limpieza tradicional. Las opciones de aplicación son múltiples y, además de la limpieza, el vapor también le ofrece servicios extraordinarios para el planchado y la conservación de textiles. De este modo, el vapor le permite ahorrar un valioso tiempo que podrá invertir en otras cosas. ¿Qué es entonces más lógico que utilizar la potencia del vapor para las pequeñas y grandes tareas del hogar?

Cómo facilita nuestra vida la limpieza con vapor.

Mucho antes de que el hombre pensara en la limpieza, en la Tierra ya existía el vapor de agua (en los volcanes y géiseres). No obstante, no se empezó a introducir la aplicación práctica de la potencia del vapor de agua hasta después de 1700. Una aplicación práctica patentemente moderna del vapor de agua es la limpieza con vapor.

¿Por qué la limpieza con vapor es respetuosa con el medio ambiente?

Muy sencillo: limpiar con vapor significa limpiar sin productos químicos. La combinación de la fuerza y la temperatura del vapor permite por sí sola desprender la suciedad incrustada y hace que el uso de detergentes sea superfluo. Esto protege nuestro medio de subsistencia, el agua, pero también es beneficioso para el presupuesto familiar.

La limpieza con vapor beneficia a la naturaleza y los recursos también en otro sentido: desaparece, por ejemplo, la eliminación de los materiales del embalaje de detergentes, lo que en resumidas cuentas permite ahorrar en energía y utilización de materias primas.

Además, el agua como vapor de limpieza es extremadamente económica: de un solo litro de agua del grifo normal se obtienen unos 1700 litros de vapor. Esto basta para una limpieza con vapor de unos 20 minutos, suficiente para la limpieza completa de una casa pequeña. Y como la corriente eléctrica solo es necesaria para calentar, su consumo sigue siendo limitado.

¿Por qué la limpieza con vapor es más sana?

Quien limpia con vapor se protege a sí mismo y a su familia. Al contrario que las soluciones de limpieza, el condensado de vapor no deja ningún residuo que pueda provocar alergias en la superficie que se ha limpiado. Esto es especialmente importante para los niños pequeños, a quienes les gusta llevarse objetos a la boca. Asimismo, con el vapor dejan de ser un problema los accidentes debidos a la aplicación equivocada de un detergente, las irritaciones de la piel u otros efectos adversos para la salud a causa de substancias contenidas en los detergentes.

Los alérgicos también pueden respirar hondo. Como el vapor retiene el polvo y, con ello, evita que se levanten alérgenos (ácaros y sus excrementos), se mejora notablemente el ambiente en la habitación. Y, por último, pero no menos importante, el esfuerzo físico durante la limpieza con vapor se reduce considerablemente, ya que simplemente tiene que dejar que el vapor trabaje por usted.