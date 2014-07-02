Limpiadoras de ultra alta presión
Sistemas de limpieza de ultra alta presión Aún más potencia para tareas exigentes. Las limpiadoras de ultra alta presión de Kärcher. Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más resistentes. Ideal para los usos más duros en la industria y la construcción.
Máquinas de agua fría Cage
El bastidor tubular les confiere una extraordinaria robustez: Las limpiadoras se pueden transportar por grúa, quedando el usuario y los componentes perfectamente protegidos. El diseño según el principio de la carretilla y las ruedas neumáticas permiten desplazar la máquina hasta los lugares menos accesibles. No importando si se trata de un modelo con motor de gasolina o eléctrico.