Soluciones para cada sector

Productos para uso profesional. La solución óptima de las tareas de limpieza  es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus necesidades de su sector.

Automotive

Automotriz

Trabaja en concesionarios, talleres, carwash y gasolineras. Karcher tiene todo lo necesario para usted.

Baugewerbe

Construcción

Equipos profesionales que están a la altura de los numerosos problemas de limpieza del sector de la construcción y de talleres.

Gebäudedienstleister

Empresas de limpieza

Productos innovadores que garantizan la máxima limpieza, eficacia y manejabilidad en la limpieza de edificios y fachadas.

Gesundheitswesen

Salud

La limpieza en hospitales, clinicas, laboratorios es fundamental para su correcto funcionamiento. Conoza nuestra soluciones enfocadas en higiene y desinfección.

Hotel- und Gastgewerbe

Hoteles & Restaurantes

Sistemas de limpieza profesional para una gestión de la higiene sostenible en el sector hostelero y gastronómico.

Industrie

Industria

Kärcher es un socio clave para su empresa, pues debido a su experiencia en la mejoría de procesos de limpieza usted puede aumentar su producción y ahorrar tiempos y costos. Conozca nuestra soluciones

Landwirtschaft

Agricultura

Equipos de Kärcher y conceptos de limpieza innovadores con los que supera la gran variedad de requisitos de la agricultura.

Öffentlicher Dienst

Espacios publicos y municipales

Equipos de limpieza que posibilitan un trabajo eficaz en el servicio público y que garantizan la máxima limpieza.

Retail

Comercios

Nuestras soluciones de limpieza y orden en mercados de compra, comercio al por menor y a granel.

Transport

Logistica

Almacenar y transportar productos ya es un tarea dificil. No dejes que la limpieza se transforme en una carga adicional para tu empresa. Conoce las distintas soluciones que tenemos disponibles.

Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

