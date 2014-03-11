Soluciones para cada sector
Productos para uso profesional. La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus necesidades de su sector.
Automotriz
Trabaja en concesionarios, talleres, carwash y gasolineras. Karcher tiene todo lo necesario para usted.
Construcción
Equipos profesionales que están a la altura de los numerosos problemas de limpieza del sector de la construcción y de talleres.
Empresas de limpieza
Productos innovadores que garantizan la máxima limpieza, eficacia y manejabilidad en la limpieza de edificios y fachadas.
Salud
La limpieza en hospitales, clinicas, laboratorios es fundamental para su correcto funcionamiento. Conoza nuestra soluciones enfocadas en higiene y desinfección.
Hoteles & Restaurantes
Sistemas de limpieza profesional para una gestión de la higiene sostenible en el sector hostelero y gastronómico.
Industria
Kärcher es un socio clave para su empresa, pues debido a su experiencia en la mejoría de procesos de limpieza usted puede aumentar su producción y ahorrar tiempos y costos. Conozca nuestra soluciones
Agricultura
Equipos de Kärcher y conceptos de limpieza innovadores con los que supera la gran variedad de requisitos de la agricultura.
Espacios publicos y municipales
Equipos de limpieza que posibilitan un trabajo eficaz en el servicio público y que garantizan la máxima limpieza.
Comercios
Nuestras soluciones de limpieza y orden en mercados de compra, comercio al por menor y a granel.
Logistica
Almacenar y transportar productos ya es un tarea dificil. No dejes que la limpieza se transforme en una carga adicional para tu empresa. Conoce las distintas soluciones que tenemos disponibles.