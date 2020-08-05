Logistica
Por tierra, mar o aire la logistica se encarga de almacenar, transportar y entregar productos de un punto A a un punto B en el menor tiempo posible y en una coordinación precisa: así pues, la limpieza de sus productos, almacenes, vehículos u oficinas no deberia ser su mayor preocupación. Este tranquilo y dejenos asesorarlo con soluciones faciles y que le ayuden a realizar su trabajo de forma rápida y eficaz sin una carga adicional.
Almacen
Los restos de paquetes y papeles, así como el desgaste abrasivo de los neumáticos, se eliminan rápidamente con las potentes y robustas fregadoras-aspiradoras, barredoras-aspiradoras y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Los equipos compactos proporcionan una maniobrabilidad perfecta. Además, para brindar una adaptación óptima a sus necesidades, disponemos de múltiples variantes, desde el funcionamiento con baterías hasta los techos protectores.
Zonas exteriores
Las superficies exteriores no solo están expuestas al ensuciamiento diario del servicio, sino también a la contaminación ambiental, pero los potentes equipos de Kärcher eliminan con facilidad restos de vehículos, barro, polvo, lluvia y nieve. Las barredoras mecánicas con conductor, con un rendimiento de superficie de hasta 23 520 m²/ h, limpian sin problemas casi cualquier zona, y con las limpiadoras de alta presión y caudales de hasta 1300 l/h se elimina rápidamente incluso la suciedad más incrustada.
Transporte
Kärcher ayuda a obtener una limpieza rápida, sencilla y eficaz de los vehículos industriales mediante sistemas perfectamente coordinados. Un ejemplo de ello es el TB de Kärcher, el puente de lavado diseñado para un gran rendimiento. Además, Kärcher te ofrece instalaciones de lavado monocepillo móviles, junto con sus detergentes correspondientes, así como instalaciones de tratamiento de agua que reducen los gastos. Kärcher cumple con todas las exigencias.
Oficina
La limpieza de exteriores: estacionamientos, jardines, fachadas, pasillos de acceso es fundamental como medida de prevención proactiva de agentes contaminantes. Conozca nuestra soluciones diseñadas para estas zonas de trabajo.