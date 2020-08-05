Exteriores
Las superficies exteriores no solo están expuestas al ensuciamiento diario del servicio, sino también a la contaminación ambiental, pero los potentes equipos de Kärcher eliminan con facilidad restos de vehículos, barro, polvo, lluvia y nieve. Las barredoras mecánicas con conductor, con un rendimiento de superficie de hasta 23 520 m²/ h, limpian sin problemas casi cualquier zona, y con las limpiadoras de alta presión y caudales de hasta 1300 l/h se elimina rápidamente incluso la suciedad más incrustada.
Superficies exteriores
En superficies grandes, la limpieza proporciona la seguridad necesaria. Los movimientos continuos de materiales y la contaminación ambiental requieren soluciones de limpieza rápidas y eficaces. Con el gran rendimiento de superficie de los equipos con conductor de Kärcher, se limpian fácilmente las superficies y los almacenes exteriores de envergadura sin afectar al proceso logístico establecido o retrasarlo. Donde se lima, caen virutas. Con las barredoras-aspiradoras de Kärcher, eliminará de forma rápida los residuos del servicio diario en almacenes de madera y acero, con equipos con conductor en superficies grandes y, de forma puntual, con equipos maniobrables de conducción manual. Puede eliminar de forma segura los polvos peligrosos mediante un aspirador para uso industrial para grandes volúmenes de suciedad.
Almacenes de palés
Unos pasillos limpios son de gran ayuda cuando se deben transportar paletas de forma rápida y segura, ya que cada mota de suciedad supone un obstáculo en el proceso. Las barredoras de Kärcher son ideales para unos almacenes exteriores limpios. Así, la limpieza se realiza de forma rápida, eficaz y cómoda.
Plataforma de carga
Llegadas, salidas, carga, descarga: las zonas de carga están en movimiento constante. Ahí se acumula suciedad a diario. Las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen una ayuda rápida. Eliminan hasta los residuos más incrustados sin esfuerzo, incluso en el rincón más ínfimo y en el menor tiempo.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la logistica.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
