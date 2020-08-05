Oficinas
Así se limpian las oficinas según lo previsto: Kärcher le ofrece la solución adecuada para cada requisito, desde la limpieza a fondo hasta el barniz de pulimento. Los equipos de Kärcher cumplen sus expectativas, ya sea en cuanto a su manejabilidad, silencio, potencia o seguridad. Gracias a su amplia gama de accesorios se adecuan a más de un campo de aplicación. Quien prefiere un concepto logístico en la limpieza utiliza ECO!Cleaning: un sistema completo que optimiza las secuencias de procesos de la limpieza de edificios.
Atrapa la suciedad más profunda
La limpieza en profundidad con los aspiradores de cepillos para alfombras de Kärcher es ideal para zonas de tránsito y oficinas con alfombras.
Aspiración en seco como un profesional
Desarrollada con empresas de limpieza, la serie Professional convence mediante una alta potencia de aspiración y un sistema de cinco filtros.
La innovadora serie de equipos BRC
Desde la limpieza de mantenimiento para regenerar el aspecto hasta la limpieza a fondo de recubrimientos textiles: Kärcher pone todo a su disposición de un solo proveedor.
Prevención es la mejor medicina. Una solucion para espacios amplios
La nebulización proporciona una mayor eficacia al mejorar la cobertura de manera más eficiente que los métodos y toallitas de limpieza o spray ambientales. Nuestros sistemas de nebulización están diseñado específicamente para su uso con desinfectantes aprobados por la EPA. Simplemente rocíe puntos de contacto altos con Vital Oxide y Kärcher PS 4/7 Bp Mister para eliminar virus y bacterias al instante. Simplemente deje que el óxido vital se asiente en la superficie durante aproximadamente 10 minutos, sin enjuagar ni limpiar.
Limpiando superficies, cuando la higiene es lo mas importante
Los limpiadores a vapor SG desinfectan con una temperatura de hasta 120 ° C, limpiando y eliminando los malos olores de las superficies de contacto como: mesas de operaciones, sillas, encimeras, manijas de puertas y todos los demás elementos potencialmente contaminados entre pacientes. Adicionalmente, los modelos SVG poseen el beneficio de secado instantaneo debido a su funcion de aspirado incorporado.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la logistica.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos