Transporte
Limpieza en el parque móvil para no perder la organización del transporte. Kärcher ayuda a obtener una limpieza rápida, sencilla y eficaz de los vehículos industriales mediante sistemas perfectamente coordinados. Un ejemplo de ello es el TB de Kärcher, el puente de lavado diseñado para un gran rendimiento. Además, Kärcher le ofrece instalaciones de lavado monocepillo móviles, junto con sus detergentes correspondientes, así como instalaciones de tratamiento de agua que reducen los gastos. Kärcher cumple con todas las exigencias.
Eficaz y rentable para parques móviles grandes
La instalación de lavado para la conservación periódica de los distintos vehículos industriales. Fácil de manejar, construida en módulos y con tecnología fiable: el TB de Kärcher es rápido, exhaustivo y eficaz.
Rentabilidad para pequeños parques móviles
Sencilla, rápida y económica: la instalación de lavado monocepillo RBS 6000, conducida alrededor del vehículo mientras el cepillo giratorio va eliminando toda la suciedad.
Hasta el mínimo detalle
Limpiar sin esfuerzo lugares de difícil acceso: con las limpiadoras de alta presión de Kärcher se limpian fácilmente pasos de rueda, bajos de vehículos o espacios intermedios de cabinas y semi remolques.
Los accesorios adecuados para cada aplicación
Con los accesorios de Kärcher consigue más: por ejemplo, con el cepillo de lavado giratorio. Accionado por el chorro de agua, elimina de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad fina acumulada sobre todas las superficies.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la logistica.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas, atrasos en su proceso y devoluciones de productos
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos