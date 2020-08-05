Almacen

En la logística predomina un gran servicio, con su consiguiente suciedad. Los restos de paquetes y papeles, así como el desgaste abrasivo de los neumáticos, se eliminan rápidamente con las potentes y robustas fregadoras-aspiradoras, barredoras-aspiradoras y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Los equipos compactos proporcionan una maniobrabilidad perfecta. Además, para brindar una adaptación óptima a sus necesidades, disponemos de múltiples variantes, desde el funcionamiento con baterías hasta los techos protectores.

Fregadoras/aspiradoras la solucion del pan de cada dia

Las fregadoras de suelos Kärcher eliminan completamente y en una sola pasada la suciedad, el polvo y los residuos de los suelos duros, dejando las superficies instantáneamente secas, limpias y seguras. Esta es mejor opción de limpieza para las grandes superficies de nuestros almacenes 

Seguro en espacios estrechos

Con Kärcher, limpiar sin peligros en pasillos estrechos y entre estantes altos no supone un problema. Los equipos compactos proporcionan una maniobrabilidad máxima y los techos protectores, la seguridad necesaria. Un alto rendimiento de superficie de hasta 12 000 m²/h y una gran capacidad de las baterías alargan los intervalos de trabajo.

Cintas transportadoras

Las cintas transportadoras están constantemente en movimiento, por lo que son más propensas a la suciedad. Ya sean restos de paquetes, hojas o abrasiones de los depósitos, con los equipos Kärcher, como por ejemplo los aspiradores en seco y húmedo compactos o las fregadoras-aspiradoras y barredoras-aspiradoras de conducción manual, eliminará esta suciedad rápidamente sin interrumpir el servicio.

Almacenes frigoríficos

Las zonas sensibles a la higiene necesitan un asesoramiento óptimo y un plan de limpieza preciso, ya que las bacterias, virus y hongos se desarrollan por doquier. Kärcher ofrece, para ello, los detergentes y desinfectantes adecuados. Una solución integral de un único proveedor.

Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?

Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la logistica.

Los costos de la limpieza se componen principalmente de:

  • Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
  • El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
  • Los costos de oportunidad, como accidentes, multas,  atrasos en su proceso y devoluciones de productos

En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.  

Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:

  • Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
  • Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.

De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.

Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos

