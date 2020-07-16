Una empresa limpia es sinónimo de mejores resultados

Impresione a sus clientes con la limpieza de sus instalaciones.

Soluciones de limpieza en el sector de la automoción

La limpieza es su tarjeta de visita

La primera impresión es la que cuenta. Por lo tanto impresione a sus clientes con la limpieza de sus instalaciones. Y como la limpieza es al mismo tiempo esencial para mantener la seguridad de sus instalaciones, ofrezca a su personal la protección necesaria para mantener limpio su lugar de trabajo.

Estaciones de servicio

Soluciones de limpieza y servicio excepcionales. Nos orientamos en todo momento al cliente de las nuevas estaciones de servicio de hoy en día: Kärcher lo hace posible.

Lavado de vehículos

El lavado profesional de automóviles es fácil: Kärcher ofrece la máxima flexibilidad. Desde el instalaciones de lavado en autoservicio hasta puentes de lavado.

Concesionarios de vehículos

Cuanto más limpias sus instalaciones, mayores serán sus ventas. Confíe en Kärcher para que sus concesionarios brillen impecables.

Talleres

Seguridad en el trabajo gracias a la limpieza: confíe en las soluciones de limpieza de Kärcher para impresionar a sus clientes y empleados.

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

