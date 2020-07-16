Ideas, soluciones y servicios de limpieza para la estación de servicio de hoy en día

Las estaciones de servicio modernas ya no solo son lugares para cargar combustible. Actualmente las estaciones de servicio se han convertido en puntos de contacto y terminales que ofrecen otros servicios, igualmente apreciados tanto por los amantes de la noche como por el que busca un ramo de flores de última hora. Se les atiende con frecuencia para el cuidado de vehículos, pero también para comprar provisiones. Incluso para muchas personas también se han convertido en un lugar de reunión para el café de la mañana.