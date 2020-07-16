La limpieza en el taller es sinónimo de seguridad

Un taller no es solo el lugar de trabajo de los mecánicos, sino también un área en la que sus clientes toman contacto con su empresa. Por lo tanto, es importante dar también aquí una imagen de limpieza absoluta. Debido a que la suciedad que se acumula en el taller es especialmente resistente y grasienta, Kärcher ofrece soluciones de limpieza extremadamente potentes, que brindan un manejo fácil y una limpieza sin residuos. Todos los equipos de limpieza y detergentes están diseñados para garantizar en todo momento la seguridad del trabajo y del funcionamiento de su taller de reparación. Sólo un taller limpio limpio es un taller seguro.