Suficientemente resistentes para la construcción

La limpieza es sinónimo de seguridad

¿De qué sirve el rendimiento si no hay confianza en el resultado? ¿Importa la resistencia si no hay seguridad? En la obra se necesitan todas estas características en un equipo. En todos y cada uno de ellos. Esto está garantizado con cada uno de nuestros equipos profesionales.

Cada obra es distinta, pero en todas existen diferentes peligros que acechan a los operarios que trabajan allí: peligro de resbalamiento o tropiezos, peligro para la salud causado por el polvo y los productos químicos... No es suficiente con un casco. Con nuestras soluciones de limpieza profesionales para el sector de la construcción, pueden eliminarse de forma totalmente fiable muchas fuentes de peligro. Aspire la suciedad y el polvo de forma regular o en el momento en que se generan.