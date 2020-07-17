Una operación hospitalaria exitosa tiene una base solida construida con los mayores estandares de higiene
Hospitales, clinicas y laboratorios pueden estar tranquilos, pues Kärcher es su socio en limpieza
Higiene perfecta con una operación saludable
Tener una operación exitosa día tras día en un hospital esta fuertemente linkeado con una limpieza eficiente e impecable. Mantener este tipo higiene y tener los costos bajo control es dificil. Kärcher con mas de 50 años en el sector de salud tiene la solucion adecuada para usted. Productividad y eficiencia mientras se cumplen los estandares de higiene de su hospital es la base de nuestra soluciones. Nuestros productos mas nuestra asesoria en campo le otorgara resultados excepcionales.
Pasillos y areas publicas
El trafico constante por los pasillos y areas de espera deja poco tiempo para desarrollar la limpieza correcta necesaria para un hospital. La clave aquí es el equilibrio entre la limpieza de mantenimiento, la limpieza intermedia y la limpieza básica. Una combinación coordinada de estas brindan una solución de limpieza sofisticada en:
- Salas de espera
- Pasillos y corredores
- Sanitarios
- Áreas administrativas
Areas esteriles y salas de pacientes
Las áreas estériles, como los quirófanos y los laboratorios, imponen las más altas exigencias a los sistemas de limpieza. El objetivo es lograr y mantener la máxima higiene para evitar infecciones. Para hacer esto, en estas zonas deben utilizarse equipos de limpieza que estén a la altura incluso de los estándares de higiene más elevados. La frecuentemente elevada velocidad del servicio, los breves intervalos disponibles para una limpieza a fondo, los suelos sometidos a grandes cargas de suciedad y los espacios reducidos son dificultades añadidas.
- Salas de operación y emergencia
- Salas de pacientes
- Laboratorios
Comedor y cocina
Preparar la comida de gran cantidad de pacientes y trabajadores plantea los requisitos de higiene más elevados. Para una puesta en práctica consecuente del concepto HACCP, Kärcher ofrece un sistema completo que cumple conforme a la normativa todas las tareas de limpieza por medio de un equipamiento especial. En todas las zonas de preparación, almacenaje y distribución.
Exteriores
La limpieza de exteriores: estacionamientos, jardines, fachadas, pasillos de acceso es fundamental como medida de prevención proactiva de agentes contaminantes. Conozca nuestra soluciones diseñadas para estas zonas de trabajo.