Una operación hospitalaria exitosa tiene una base solida construida con los mayores estandares de higiene

Areas esteriles y salas de pacientes

Las áreas estériles, como los quirófanos y los laboratorios, imponen las más altas exigencias a los sistemas de limpieza. El objetivo es lograr y mantener la máxima higiene para evitar infecciones. Para hacer esto, en estas zonas deben utilizarse equipos de limpieza que estén a la altura incluso de los estándares de higiene más elevados. La frecuentemente elevada velocidad del servicio, los breves intervalos disponibles para una limpieza a fondo, los suelos sometidos a grandes cargas de suciedad y los espacios reducidos son dificultades añadidas.