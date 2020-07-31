Exteriores
La limpieza de exteriores: estacionamientos, jardines, fachadas, pasillos de acceso es fundamental como medida de prevención proactiva de agentes contaminantes. Conozca nuestra soluciones diseñadas para estas zonas de trabajo.
Siempre listas.
En los exteriores de hospitales hay mucho más en juego que dar una buena impresión. El mantenimiento de la infraestructura durante todo el año es un requisito indispensable para un servicio seguro y sin problemas. Esto es especialmente importante para los accesos de ambulancias, zonas de entrada y pasillos para pacientes y trabajadores. Otras tareas importantes son la limpieza de aparcamientos y la conservación de las zonas verdes. Las potentes y polivalentes barredoras de Kärcher son capaces de todo esto: barrer, en seco o en mojado. Cortar el césped. Recoger hojas.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la salud.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas o atrasos en su proceso.
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos
Ni rastro de suciedad
Los aparcamientos plantean a menudo exigencias especiales a las fregadoras-aspiradoras: superficies grandes, suciedad gruesa e incrustada y rampas empinadas. La Kärcher BR 100/250 R está predestinada para ello: con un bastidor de acero resistente para las aplicaciones más difíciles en superficies con una inclinación de hasta el 15 %. El depósito de agua grande y la potente batería permiten intervalos de trabajo prolongados.
Avance simplificado
Como barredora-aspiradora compacta con conductor, la Kärcher KM 90/60 R ofrece un elevado confort de funcionamiento unido a un alto rendimiento de superficie y a una eficaz limpieza de filtros automática. El ajuste del asiento, el engranaje de reducción del mecanismo de dirección y las ruedas de grandes dimensiones ponen de relieve la exigencia de una capacidad de manejo actual.
¿Acaso puede ser más sencillo?
Con la compacta e increíblemente ágil KM 75/40 W, la limpieza a fondo de superficies pequeñas o medianas parece un juego de niños. El motor de tracción sustituye la fuerza corporal, la eficaz aspiración de polvos proporciona una limpieza sin nubes de polvo. A elección con potente accionamiento de gasolina o con modelo de baterías especialmente silencioso para su aplicación en interiores: opcionalmente, con kit de barrido antiestático para alfombras.