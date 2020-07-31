Exteriores

Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?

Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la salud.

Los costos de la limpieza se componen principalmente de:

Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales

El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado

Los costos de oportunidad, como accidentes, multas o atrasos en su proceso.

En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.

Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:

Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia

Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.

De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.

Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos