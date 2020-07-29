Áreas de transito
El trafico constante por los pasillos y areas de espera deja poco tiempo para desarrollar la limpieza correcta necesaria para un hospital. La clave aquí es el equilibrio entre la limpieza de mantenimiento, la limpieza intermedia y la limpieza básica. Una combinación coordinada de estas brindan una solución de limpieza sofisticada.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la salud.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas o atrasos en su proceso.
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos
Vías de comunicación limpias y seguras.
El tráfico continuado de personas por las zonas de acceso público, como entradas, pasillos y vestíbulos, deja poco espacio y tiempo para la limpieza. Resulta decisivo el equilibrio entre limpieza de mantenimiento, intermedia y a fondo. Para obtener una limpieza continuada, conservación de valores, mantener a raya el polvo y garantizar la seguridad en todo tipo de suelos, superficies resistentes y recubrimientos textiles. Kärcher aporta higiene.
Cuando los espacios son muy grandes
La B 90 es la fregadora-aspiradora para superficies grandes. Su función de barrido recoge la suciedad gruesa suelta, mientras que la de fregado y aspirado aseguran la limpieza con detergentes y un piso seco. Gracias a su función Whisper, la B 90 puede utilizarse también en salas de espera o zonas de pacientes.
Maniobrable y ágil en los pasillos
A medida que la zona de transito reduce su tamaño es recomendable tambien optar por una solución mas compacta. La BD 50/40 RS es la más maniobrable de su clase y mantiene siempre el control en pasillos hospitalarios. La solución eficiente para la limpieza de mantenimiento diaria en poco tiempo y asegurando pasillos limpios y secos.
La eficiencia es cuestión de ajuste a su medida
Si buscamos una solución intermedia que pueda trabajar tanto en espacios mayores como en pasillos una opción a considerar es la B 60 pues es totalmente configurable y asegura la higiene con los mas altos estandares. En el modo eco!efficiency, la velocidad de rotación de cepillos y la potencia de aspiración se reducen a la potencia para la suciedad leve.
El aspirador más silencioso de su clase
La T 12/1 eco!efficiency con filtro HEPA está a la altura de los requisitos de higiene en un hospital. Su reducción de 5 dB(A) de emisión de ruidos durante el funcionamiento en comparación con el modelo básico comporta una disminución del nivel sonoro de un 70 %.
Eliminar las huellas mediante pulido
La BDP 43/450 C Adv y limpiador en spray son la solución para eliminar huellas y completar la película de brillo a la vez que se ahorra tiempo. Especialmente en zonas donde el servicio continuo no permite un saneamiento a fondo.
Zonas con alfombras
Cuando no hay tiempo para un largo periodo de secado ni para limpiar a fondo suelos con alfombra: el sistema Kärcher de BRC 45 /45 C e iCapsol RM 768 con técnica de dos rodillos para unos óptimos resultados de limpieza tanto hacia delante como hacia atrás.
Zonas sanitarias: hasta el fondo de las juntas.
En zonas sanitarias con suelos antideslizantes, la limpieza manual se topa con sus límites. En particular en presencia de cal, grasa de piel o restos cosméticos. En baños, duchas y vestuarios, en todos los lugares con suelos rugosos y espacios reducidos, pero con altos requisitos en materia de higiene: impedir la propagación de los gérmenes es de especial importancia en estas zonas. En estos casos, la utilización periódica de equipos de limpieza compactos y eficientes de Kärcher asegura que juntas y recubrimientos estén higiénicamente limpios.
Óptima limpieza de mantenimiento
La BR 30/4 C limpia todos los rincones, rodeando cualquier recodo e incluso por debajo de fijaciones bajas. Con rodillo de microfibra, es ideal para el alojamiento de pelusas y pelos sobre gres cerámico fino. Posee los requisitos perfectos para su uso en todas las zonas sanitarias o húmedas, como por ejemplo en el paritorio acuático.
Óptima limpieza a fondo en zonas sanitarias
La BDS 43/180 C Adv está diseñada para usos prolongados: empuñadura ajustable en altura para un manejo ergonómico, guía con dos barras para maniobrar fácilmente incluso a máxima potencia. Al ser plegable, este equipo cabe en cualquier sitio.
Juntas limpias, no refugios
La limpiadora de vapor DE 4002 es la respuesta a la cal jabonosa incrustada en toda la zona de duchas y en especial allí donde se llegue mal con la fregona. El kit para juntas cuida tanto las superficies como el medio ambiente.
Acreditada potencia de aspiración
Los vertidos de líquidos, mayores o menores, forman parte de la cotidianeidad de cualquier hospital. Para aspirar grandes cantidades de agua y para limpiar con el equipo monodisco se utilizan aspiradores en seco y en húmedo como el NT 48/1.
Zona administrativa cuidada en toda la profundidad de la fibra.
Los locales de oficinas y salas de conferencias de los hospitales cuentan a menudo también con suelos de alfombra o parquet para crear una atmósfera agradable. Para garantizar la conservación del valor de estos valiosos materiales durante el mayor tiempo posible son necesarios los sistemas de limpieza idóneos. No hay que olvidar tampoco la necesidad de asegurar una higiene constante y proteger contra la propagación de gérmenes, pues la suciedad y los microbios no hacen diferencias entre las áreas clínicas y administrativas.
Limpio desde la base
Las alfombras están sometidas a una fuerte carga día tras día. Los limpiadores de alfombras de Kärcher han demostrado aquí su valía. Son robustos, potentes y polivalentes, ideales para la limpieza a fondo y de mantenimiento de revestimientos de alfombra y para eliminar manchas de superficies textiles. Estos equipos limpian también en toda la profundidad de la fibra cortinas de láminas y tapicerías. Con los accesorios correspondientes, pueden utilizarse incluso para la limpieza de azulejos y ventanas.
Muy silenciosas y universales
Aspiradores en seco como el T 15/1 son perfectos para la limpieza de mantenimiento diaria con o sin bolsas de filtro: eliminan a fondo con potencia el ensuciamiento de alfombras, laminados o suelos de PVC.
Todoterreno para todas las superficies
El aspirador de cepillos CV 60/2 se adapta automáticamente a cualquier recubrimiento del suelo. De suelos resistentes a alfombras y otra vez suelos duros, sin cambio de accesorios. Combina un manejo sencillo con extrema maniobrabilidad, así como potencia y polivalencia: rodillos contrarrotativos, cepillos laterales, tubo de aspiración y filtro HEPA opcional. Además de un juego de accesorios para zonas de difícil acceso. Importantes accesorios como el cargador están integrados en el equipo de forma visible, bien a mano y a prueba de pérdidas.