Comedor & Cocina

Zona de cocina: limpio a pedir de boca.
Preparar la comida de gran cantidad de pacientes y trabajadores plantea los requisitos de higiene más elevados. Para una puesta en práctica consecuente del concepto HACCP, Kärcher ofrece un sistema completo que cumple conforme a la normativa todas las tareas de limpieza por medio de un equipamiento especial. En todas las zonas de preparación, almacenaje y distribución. Para la limpieza de superficies de trabajo y equipos, incluidos los carritos de servicio. Para eliminar la suciedad gruesa y fuertemente incrustada. Y extremadamente eficaz incluso en suelos muy rugosos.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la salud.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas o atrasos en su proceso.
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Alta presión en la cocina
Limpieza con alta presión y sistema de aspiración integrado, ideal para las cocinas. La limpiadora de superficies FRV 30 para limpiar y aspirar en una sola pasada. Combinada con el disolvente de grasa y albúmina RM 731 elimina albúmina, grasa y aceite protegiendo los materiales.
Un piso impecable es un deber
Las fregadoras Kärcher han sido desarrolladas según el principio HACCP y garantizan óptimos resultados de limpieza en superficies grandes. Equipadas con cabezales de cepillos cilíndricos, altos-profundos, limpian también sin problemas losetas de seguridad. Con sistema DOSE para un uso correcto del detergente.
Soluciones a vapor eliminan virus y bacterias
Gracias a su modo de construcción bajo, la fregadora BRS 40/100 limpia sin problemas por debajo de todos los frigoríficos. Con su técnica de cilindros representa la alternativa a los equipos monodisco sobre losetas de seguridad.
Especialista en zona de comedor
La zona de entrega de platos está muy expuesta a suciedad por manchas de café, grasas y restos de albúmina. La BD 40/12 C limpia rápidamente y a fondo la suciedad adherida sobre gres cerámico fino en la zona de comedor, llegando a superficies inaccesibles para equipos grandes.