Salas de pacientes
Zonas de pacientes: higiene máxima
La limpieza de zonas estériles, como quirófanos y laboratorios, salas de pacientes plantea los máximos requisitos sobre los sistemas de limpieza utilizados. El objetivo es alcanzar y mantener la máxima higiene para evitar infecciones hospitalarias. Para ello, en estas zonas deben utilizarse equipos de limpieza que estén a la altura de estos desafiosincluso de los estándares de higiene más elevados. La frecuentemente elevada velocidad del servicio, los breves intervalos disponibles para una limpieza a fondo, los suelos sometidos a grandes cargas de suciedad y los espacios reducidos son dificultades añadidas.
Sabe cuánto le cuesta limpiar y qué pasa si no limpia bien?
Esas dos preguntas son cruciales en el rubro de la salud.
Los costos de la limpieza se componen principalmente de:
- Los insumos como: agua, desagües, detergentes, herramientas manuales
- El tiempo/mano de obra del personal propio o contratado
- Los costos de oportunidad, como accidentes, multas o atrasos en su proceso.
En Kärcher somos expertos en soluciones de limpieza que hacen la diferencia.
Nuestra amplia gama de asesores pueden visitarlo y ayudarlo a:
- Optimizar sus procesos de limpieza para mejorar la eficiencia
- Ayudar a calcular el costo real de su limpieza.
De esta forma alcanzamos altos estándares de higiene a menores costos con menores riesgos, aumentando la productividad del sector.
Contáctenos para coordinar una cita con nuestros expertos
Ideal para zonas de quirófanos
La B 40 W satisface los requisitos más elevados: sencilla de manejar y tan silenciosa que se puede utilizar en cualquier momento. El sistema de enjuague del depósito protege del crecimiento microbiano. Las baterías sin mantenimiento proporcionan un uso sin inconvenientes. Y gracias a su modo de construcción compacto, la B 40 puede utilizarse también en quirófanos para evitar molestas aperturas y cierres.
Para laboratorios
En el laboratorio de histología, donde se trabaja mucho con cera, la limpieza de los suelos es muy laboriosa, pero decisiva para la seguridad en el trabajo. Para la eliminación exitosa de la suciedad incrustada como la cera, es un requisito disponer de un sistema de equipo y detergente adecuados: por ejemplo, la BR 40/10, con cepillos cilíndricos de esponja contrarrotativos autolimpiadores y el agente básico de limpieza intensiva RM 750, asegura unos suelos limpios y, con ello, seguridad.
Limpiando superficies, cuando la higiene es lo mas importante
El limpiador a vapor SG desinfectan con una temperatura de hasta 120 ° C, limpiando y eliminando los malos olores de las superficies de contacto como: mesas de operaciones, sillas, encimeras, manijas de puertas y todos los demás elementos potencialmente contaminados entre pacientes. Adicionalmente, los modelos SVG poseen el beneficio de secado instantaneo debido a su funcion de aspirado incorporado.
Prevención es la mejor medicina. Una solucion para espacios amplios
La nebulización proporciona una mayor eficacia al mejorar la cobertura de manera más eficiente que los métodos y toallitas de limpieza o spray ambientales. Nuestros sistemas de nebulización están diseñado específicamente para su uso con desinfectantes aprobados por la EPA. Simplemente rocíe puntos de contacto altos con Vital Oxide y Kärcher PS 4/7 Bp Mister para eliminar virus y bacterias al instante. Simplemente deje que el óxido vital se asiente en la superficie durante aproximadamente 10 minutos, sin enjuagar ni limpiar.
Elimina el polvo silenciosamente
Los frecuentes cambios de ropa provocan mucho polvo. Con solo 56 dB (A), la T 15/1 es la más silenciosa de su clase y puede utilizarse en cualquier momento. Filtro HEPA de serie.