Servicio público y técnica municipal

Para la educación, el deporte y la administración. Equipos de limpieza que permiten un trabajo eficaz en el servicio público y en la técnica municipal y garantizan la máxima limpieza.

Öffentlicher Dienst

Servicio público

Los nuevos equipos de Kärcher Professional en color antracita demuestran cuánta eficacia es posible alcanzar en la técnica de limpieza.

Técnica municipal

Los equipos municipales de Kärcher ofrecen una potencia superior para cualquier finalidad de uso. Y convencen por sus perfectos resultados, robustez y posibilidades de aplicación casi ilimitadas.

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA