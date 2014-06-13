Servicio público
Buenas perspectivas de éxito. La educación es la materia prima más importante de cara al futuro. La calidad de la educación y la formación son cada vez más determinantes para la competitividad y el bienestar general de las naciones y los individuos. No en vano se realizan inversiones considerables en los centros de enseñanza y en su gestión. Garantizar estas inversiones y un entorno propicio para el aprendizaje solo es posible mediante una conservación permanente aplicando una técnica de limpieza profesional. El sistema Kärcher ofrece soluciones convincentes para todas las tareas de limpieza de los centros de enseñanza pública: equipos, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Máxima capacidad, eficiencia y rentabilidad gracias a la innovadora técnica, al consumo económico y a su probada durabilidad.
El talento: conseguir mucho con muy poco.
Conseguir el máximo con el mínimo esfuerzo forma parte de la naturaleza humana. No es más que la tendencia hacia una mayor eficiencia. Los equipos de Kärcher Professional en color antracita demuestran cuánta eficacia es posible alcanzar hoy en día en la técnica de limpieza. El atractivo color de los equipos es el símbolo de una generación de equipos de limpieza con talentos excepcionales: para la limpieza de zonas comunes, pasillos y salas de una sola pasada; para un desplazamiento sencillo, también por escaleras; y para que las superficies estén de nuevo transitables de inmediato.
Cuidado rápido de alfombras
Cuando no hay tiempo para un largo periodo de secado ni para limpiar a fondo suelos con alfombra: el sistema Kärcher de CV 60/2 e iCapsol RM 768 para una limpieza en profundidad cuidadosa con un rápido secado y la posibilidad de poder pisar de nuevo en muy poco tiempo.
Muy grande en la zona de entrada
Eficaz contra la suciedad de la calle, manejo sencillo, secado rápido y menor consumo de agua. La familia B 60 W de Kärcher, con Intelligent Key y el avanzado concepto de funcionamiento Easy Operation, ofrece un nivel de seguridad y protección para el usuario, el equipo y la zona de trabajo sin precedentes. Para un óptimo consumo energético, la presión de contacto del cabezal de cepillos puede ajustarse en cinco niveles en función de las necesidades de cada momento.
Silencio inteligente
El T 15/1 es, con un nivel sonoro de tan solo 59 dB(A), el aspirador más silencioso de su clase, por lo que es perfecto para su aplicación en zonas sensibles al ruido. Además, el T 15/1 es muy eficaz y limpia a fondo hasta en zonas profundas.
Espacio para pensar con claridad.
Es importante que tanto alumnos como profesores dispongan de un entorno propicio para el aprendizaje. Y es que las nuevas ideas no crecen en el polvo o la suciedad de la calle, y los talentos se desarrollan mejor en un ambiente agradable. Para que las aulas, oficinas, salas de actos y demás espacios muy frecuentados estén siempre limpios y cuidados, los usuarios de productos de limpieza profesional eligen las soluciones de limpieza de Kärcher, líder mundial en este sector. Desde el equipo más pequeño hasta una solución de sistema a medida de un único proveedor, con asesoramiento, formación y servicio técnico profesionales.
Sin cable. Flexible. Rápida.
La potente aspiradora de mochila BV 5/1, con funcionamiento por baterías y sin cable, garantiza un trabajo sin limitaciones en los lugares más estrechos y un transporte con gran confort gracias a las correas para los hombros y la sujeción a la cadera.
Potente. Duradera. Maniobrable.
La BD 50/40 RS permite alcanzar un elevado rendimiento de superficie en muy poco tiempo consiguiendo un resultado de limpieza uniforme. Una sola carga de la batería es suficiente para limpiar hasta 2500 metros cuadrados de superficie con una suciedad normal. La delgada BD 50/40 RS, de solo 705 mm de ancho como máximo, pasa con facilidad incluso por los pasillos más estrechos.
Las rápidas para la limpieza de mantenimiento
La EB 30/1 Li-Ion sin cables es una escoba eléctrica muy silenciosa para realizar las tareas de limpieza de mantenimiento de una forma discreta y rápida. Con tecnología de baterías de iones de litio y una capacidad de carga de los acumuladores extremadamente larga: 60 minutos de autonomía en alfombras y hasta 80 minutos en superficies resistentes. El cargador rápido BC 1/1.8, incluido en el equipo de serie, y la batería reemplazable permiten trabajar durante largos periodos sin interrupciones.
En el centro. Posición óptima.
Los equipos monodisco BDS 43/180 C Adv con depósito (opcional) colocado centralmente sobre la carcasa del motor entusiasman en el trabajo diario: el punto de gravedad centralizado aumenta la presión de contacto a la vez que reduce el esfuerzo de guiado. El depósito con indicador del nivel de llenado es directamente accesible, se puede extraer con el asa en pocos segundos y llenar en el grifo de agua. Dos largueros de aluminio ovalados y estables y el asa ergonómica ancha permiten una aplicación de fuerza óptima, un equilibrio perfecto y un servicio con esfuerzo reducido.
Nuestros productos para oficinas, auditorios y aulas
Avanzados equipos para la limpieza con espuma
Kärcher ha desarrollado una serie de equipos específicos para la limpieza y desinfección económicas con espuma. Sistema para aplicación de espuma Easy Foam: el sistema de generación de espuma estándar. Para usar con todos los equipos HD y HDS de Kärcher. Sistema para aplicación de espuma Inno Foam: lanza de chorro doble con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para generar espuma desinfectante y de limpieza de larga adherencia.
Cuando la cabeza decide
La BDS 51/180 C Adv y el limpiador en spray son la solución para eliminar huellas y completar la película de brillo a la vez que se ahorra tiempo. El tipo de doble larguero de gran ergonomía y facilidad de manejo permite trabajar sin cansarse en grandes superficies.
Limpiar a todo vapor
El tiempo es oro, sobre todo en la limpieza comercial. La DE 4002 cuenta con un ingenioso sistema de llenado y confort de funcionamiento, que hace que su uso comercial sea especialmente rentable. La DE 4002 elimina la cal y las películas de suciedad con suma eficacia y rapidez.
Piscinas: higiene sin concesiones
La condición básica para la higiene es una limpieza a fondo realizada periódicamente. Las fregadoras-aspiradoras B 40 C/W, B 60 W y B 80 W consiguen la limpieza en profundidad deseada en superficies alicatadas gracias a sus rodillos rotativos.
Mejores grados en higiene.
Además de en la medicina, no hay ningún otro ámbito en el que la higiene profesional sea tan importante como en el sector alimentario. La aplicación de conceptos HACCP eficaces en grandes cocinas y comedores impone altísimos requisitos en lo que a la limpieza se refiere. Lo anterior se aplica también a las zonas contiguas, como laboratorios, aulas de tecnología y talleres de formación, para evitar la propagación de gérmenes. El sistema Kärcher ofrece soluciones fiables y eficaces para todas las necesidades. Los equipos de limpieza de Kärcher se pueden equipar con filtros higiénicos o ruedas aprobadas para la industria alimentaria.
Factor crítico: la higiene en alfombras
El aspirador en seco y en húmedo CV 60/2 es muy maniobrable y cabe en cualquier ascensor. En combinación con el sistema iCapsol RM 768, el CV 60/2 es la solución ideal para una limpieza en profundidad cuidadosa con tiempos de secado cortos en edificios de varias plantas.
La especialista en alimentos
La HD 7/10 CXF es una limpiadora de alta presión de agua fría especialmente desarrollada para el uso universal industrial en el sector sanitario y alimentario. Este equipo de primera de la gama compacta Food dispone de regulación continua de la presión y el caudal de agua y, por lo tanto, de las condiciones ideales para satisfacer unos altos requisitos higiénicos.
Universal, rápida y eficiente
La BRS 40/1000 C es una fregadora universal para la limpieza a fondo y de mantenimiento de superficies resistentes y para eliminar capas, cristalizar, enjabonar y pulir. Gracias a sus rodillos que giran en sentido contrario, se desplaza en dirección totalmente recta y es fácil de maniobrar. Con apenas 13,5 cm de altura para limpieza por debajo de los muebles, la BRS 40/1000 C es el equipo más plano de su clase.
Potencia de aspiración que dura
Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de práctico equipamiento específico convierten a la NT 55/2 Tact² Me I en un especialista muy versátil y demandado. El bastidor móvil basculante ofrece grandes ventajas, sobre todo en cuanto a la eliminación de residuos de líquidos y de suciedad gruesa.
Siempre listas.
En los exteriores hay mucho más en juego que dar una buena impresión. El mantenimiento de la infraestructura durante todo el año es un requisito indispensable para un servicio seguro y sin problemas. Las calles y los senderos, los aparcamientos y las zonas verdes son los dominios de las barredoras potentes y versátiles de Kärcher: barrer, en seco o en mojado. Cortar el césped. Recoger hojas. Y además, prestan todo el servicio durante la estación invernal. Las limpiadoras de alta presión de Kärcher prestan un inestimable servicio en otras muchas tareas de limpieza: desde el cuidado de vehículos hasta la limpieza de suelos y la eliminación de grafitis.
Ni rastro de suciedad
Los aparcamientos plantean a menudo exigencias especiales a las fregadoras-aspiradoras: superficies grandes, suciedad gruesa e incrustada y rampas empinadas. La Kärcher BR 100/250 R está predestinada para ello: con un bastidor de acero resistente para las aplicaciones más difíciles en superficies con una inclinación de hasta el 15 %. El depósito de agua grande y la potente batería permiten intervalos de trabajo prolongados.
¿Acaso puede ser más sencillo?
Con la compacta e increíblemente ágil KM 75/40 W, la limpieza a fondo de superficies pequeñas o medianas parece un juego de niños. El motor de tracción sustituye la fuerza corporal, la eficaz aspiración de polvos proporciona una limpieza sin nubes de polvo. A elección con potente accionamiento de gasolina o con modelo de baterías especialmente silencioso para su aplicación en interiores: opcionalmente, con kit de barrido antiestático para alfombras.
Innovadora limpieza de superficies
Con la limpiadora de superficies FRV 30, la superficie se limpiará con el máximo rendimiento de superficie y sin salpicaduras, aspirándose al mismo tiempo el agua sucia de forma automática.
Potencia a todo lo ancho
Con su potente motor diésel Kubota de 34 CV, un ancho de barrido mínimo de 1400 mm y un volumen del recipiente de 500 l, la MIC 34 C está preparada para acometer grandes tareas. El tercer cepillo lateral opcional amplía el ancho de barrido hasta un total de 2000 mm. Una combinación insuperable para barrer en las esquinas y a lo largo de los bordillos.
Para usarla durante todo el año
La MIC 34 C completa la oferta de Kärcher para vehículos municipales multifunción. Gracias al sistema de sustitución rápida, los equipos adicionales pueden sustituirse sin herramientas en el menor tiempo posible. Con el motor diésel turbo de 34 CV, dispondrá de una gran potencia.