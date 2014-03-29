Comercios
Un mayor éxito gracias al sistema. La aplicación de conceptos integrales de higiene y limpieza es un factor de éxito importante en el comercio minorista. Los clientes valoran la limpieza y el orden y, de hecho, estos factores desempeñan un papel importante en la decisión de compra, tanto de manera consciente como inconsciente. Kärcher ofrece la solución de limpieza más adecuada, eficaz y rentable para todas las zonas de trabajo y recubrimientos del suelo: el sistema Kärcher, compuesto por equipos, accesorios y detergentes perfectamente coordinados entre sí. Complementado de forma muy profesional con una moderna oferta de servicios, desde leasing/financiación, mantenimiento y reparación hasta una completa gestión de limpieza. De este modo, se garantiza en todo momento una limpieza intachable y una higiene conforme a la normativa. Con Kärcher, el líder mundial en sistemas de limpieza.
La limpieza y la seguridad son importantes en todas partes.
El cliente es el rey. Y le gusta la limpieza y el silencio. En cualquier sitio y en todo momento. Los sistemas de limpieza para las áreas de clientes deben, por tanto, reunir características especiales: han de ser silenciosos y discretos, ergonómicos, transportarse fácilmente y poder utilizarse en espacios muy reducidos. La suma de las características de los equipos de limpieza Kärcher hace el trabajo más fácil y agradable.
Equipada para grandes tareas
La fregadora-aspiradora con conductor B 140 R*, gracias a su gran volumen útil, es ideal para grandes mercados, centros comerciales y almacenes. Según su ámbito de aplicación, se presenta equipada opcionalmente con cepillos circulares (BD 140 R) o cepillos cilíndricos (BR 140 R) y anchos útiles de 30 cm a 120 cm. Su avanzado concepto de funcionamiento Easy Operation garantiza maniobras muy sencillas en cualquier situación.
Limpieza en todo momento
La B 40 C/W*, manejable y silenciosa, consigue resultados de limpieza óptimos, incluso cuando hay que limpiar el suelo durante el día.
Pequeña maravilla barredora
La innovadora barredora de pequeño tamaño KM 35/5 limpia de forma cómoda y eficaz. Por ejemplo, pequeñas superficies en la zona de la entrada o en las zonas donde se hallan los carros de la compra.
Potencia sin igual
El aspirador en seco T 15/1 es el más silencioso de su clase y el equipo ideal para aspirar durante el horario de apertura.
Limpiar con eficacia y previsión
Las fregadoras-aspiradoras con conductor de pie BD 50/40 RS (cepillos circulares) o BR 55/40 RS (cepillos cilíndricos) convencen por su sencillísimo manejo y perfecta visibilidad. La rapidez para subir y bajar ahorra tiempo y esfuerzo cuando es necesario retirar obstáculos del camino.
En cuestión de higiene no pueden hacerse concesiones.
La manipulación de alimentos está sometida a las más estrictas normas de higiene, tanto en las zonas de procesamiento como en las de contacto con los clientes. Normas nuevas o endurecidas, como APPCC, así como los estándares ISO e IFS (International Food Standard o norma internacional para los alimentos) de la UE, la británica BRC (Global Standard for Food Safety o norma global de seguridad alimentaria) o las de la FDA norteamericana, establecen unos requisitos más estrictos sobre equipos y soluciones globales. El sistema Kärcher con equipos, accesorios y detergentes de desarrollo y producción propios cubre todas las aplicaciones en la limpieza en seco y en mojado con el máximo nivel técnico.
Potencia a medida
Compactas instalaciones de alta presión fijas adaptadas exactamente a las necesidades específicas. La multitud de posibles equipamientos específicos cubre todo tipo de aplicaciones de limpieza en el sector alimentario, tan sensible a la higiene.
Muy limpio, muy rápido
La gama compacta HDS combina una tecnología duradera, robusta y probada con unos gastos de servicio excelentes y sin competencia y una manejabilidad más sencilla. Dura contra la suciedad pero suave con el medio ambiente y el usuario: en el modo eco!efficiency, a 60 °C se ahorra un 20 % de combustible. Y el principio de la carretilla permite una maniobrabilidad rápida y fácil.
Limpiadoras de alta presión con agua fría
Gracias al ajuste variable de su presión de trabajo (desde 20 bar), la potente HD 10/15-4 Cage es ideal para la zona de trabajo de la preparación de alimentos. La solución para trabajos de limpieza previa, desinfección y neutralización.
Una pasada y listo
La fregadora-aspiradora compacta BR 40/10 C Adv es un equipo polivalente, ideal para cualquier sitio donde se necesite fregar suelos al tiempo que se aspira y evacua el agua sucia.
Rápida y eficaz
La BR 30/4 C permite limpiar a fondo y con cuidado pequeños departamentos o incluso superficies repletas. El sistema de aspiración simultáneo del agua sucia permite volver a pisar de inmediato los suelos. Ideal también para limpieza de mantenimiento durante el servicio.
A tono con los tiempos.
La vida moderna tiene su propio ritmo. Hoy día se va a comprar a cualquier hora. La hora de las compras es cualquier momento en que el cliente tenga tiempo y ganas. Y mejor si es en un ambiente agradable. Para ello, la decoración de los comercios ha desarrollado una dinámica que toma el pulso al consumo. Los modernos materiales utilizados para ello crean fantásticas posibilidades de diseño, pero también plantean nuevos requisitos de limpieza que Kärcher satisface con productos de limpieza innovadores y eficaces. El sistema Kärcher se compone de equipos, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí.
Refrescante y mejor
El agua es pura vida y contribuye a la vitalidad y salud del ser humano. Los estudios lo han confirmado: los clientes que pueden hacer una pausa con agua refrescante en el dispensador de agua Kärcher en un entorno atractivo y relajante reciben nuevas ideas e inspiración para seguir comprando. Un servicio que vale sobradamente la pena.
Infinitamente buenas: limpiadoras de escaleras mecánicas
La limpieza de escaleras mecánicas es extremadamente costosa sin equipos especiales. La solución eficaz y económica es la limpiadora de escaleras mecánicas de Kärcher. La utilización regular de la limpiadora de escaleras mecánicas con detergentes adaptados de Kärcher garantiza la limpieza y seguridad de las escaleras mecánicas.
Centros comerciales
Las fregadoras-aspiradoras con conductor son ideales para la limpieza y conservación de los lugares de paso de clientes en centros comerciales. El concepto de funcionamiento Easy Operation, muy fácil de manejar, permite alcanzar los resultados de limpieza deseados de forma fiable.
Higiene con sistema para almacenes.
Las zonas de almacén en el comercio de alimentación son un aspecto importante dentro del concepto higiénico integral. Productos sensibles se recogen, confeccionan, introducen y extraen del almacén, se embalan o desembalan y se llevan a los departamentos de alimentación. El sistema Kärcher satisface también en estas zonas los estrictos requisitos y las normas legales de higiene. Equipos de limpieza, accesorios y detergentes perfectamente combinados para una limpieza sencilla, rápida y económica.
A plena carga
Llegadas y salidas, carga y descarga: las zonas de carga están en movimiento constante. Ahí se acumula suciedad a diario y desaparece de nuevo rápidamente con una limpiadora de alta presión de Kärcher, ya que el agua a alta presión elimina sin esfuerzo hasta los residuos más incrustados, incluso en el rincón más pequeño y en el menor tiempo posible.
Simplemente todo limpio
La barredora compacta KM 75/40 W permite limpiar magistral y eficazmente superficies de almacén repletas y no accesibles. La aspiración de polvo permite una menor polución del aire para los trabajadores. Y el concepto de funcionamiento Easy Operation permite manejar el equipo con seguridad incluso a usuarios sin experiencia.
Aspiración durante más tiempo. En mojado y en seco
El aspirador en seco y húmedo NT 65/2 AP lo tiene todo para usos prolongados con potencia de aspiración constante: dos potentes turbinas, sistema de filtros patentado, sistema de limpieza del filtro semiautomática y gran volumen del recipiente.
Paletas
El transporte seguro de paletas exige vías limpias, ya que cualquier tipo de suciedad puede convertirse en un obstáculo para el proceso de logística. Las barredoras de Kärcher son ideales para mantener siempre limpios los pasillos de transporte de forma rápida, eficaz y cómoda.
Así de bien
El cumplimiento de las estrictas especificaciones higiénicas exige una óptima selección de los equipos y un programa de limpieza profesional. Para que las bacterias, los virus y los hongos no tengan ninguna oportunidad. Kärcher ofrece para ello equipos de limpieza con los detergentes y desinfectantes más adecuados. El sistema de Kärcher: la solución integral de un único proveedor.
Uso continuado, hasta el último rincón
Las barredoras con conductor totalmente hidráulicas de Kärcher presentan un cómodo equipamiento y llegan a cualquier rincón. Para ello, tiene a su disposición el tipo de accionamiento óptimo: diésel, gas o por batería.
Perfectos equipos de limpieza para exteriores.
La impresión externa es importante. Esto es así sobre todo en los exteriores de empresas, que son a la vez tarjeta de visita y el reflejo de la producción de cara al exterior. A ello se añade la necesidad real de reducir al mínimo cualquier posible recogida de suciedad delante de los accesos y de mantener limpios los pasillos y zonas de carga. Desde hojas, pasando por la suciedad de la calle, hasta la suciedad gruesa, como paletas rotas.
Mucha superficie en poco tiempo
La limpieza económica y en poco tiempo de superficies grandes en exteriores requiere barredoras de gran potencia y consumo reducido, extrema maniobrabilidad, alta capacidad colectora y múltiples accesorios.
Quitar. Expulsar. Esparcir
La respuesta profesional a las condiciones invernales: máquina quitanieves de 100 cm de ancho con chimenea de salida giratoria hidráulica y distancia de lanzamiento regulable hidráulicamente. Perfectas en combinación con expulsión trasera para gravilla o sal.
Potentes, ergonómicas y económicas
Las máquinas quitanieves de Kärcher retiran de forma rápida y económica la nieve de senderos y zonas de tránsito. Y con cinco o seis marchas hacia delante, dos marchas hacia atrás y una rosca helicoidal de dos niveles que se ajustan a cualquier espacio.
Acreditada para interiores y exteriores
La barredora manual KM 70/20 C barre casi sin polvo y siete veces más rápido que con la escoba. Tanto en interiores como en exteriores.
Duras con la suciedad. Fáciles de manejar
Si las necesidades de limpieza llegan hasta el aparcamiento, las fregadoras-aspiradoras extremadamente resistentes demuestran su verdadera valía, por ejemplo, la BR 100/250 R.
Potencia y eficacia en la oficina.
La limpieza y la higiene no conocen límites en los servicios de procesamiento de alimentos. En especial los locales de administración cerca de la producción, como las oficinas, salas de ordenadores para control de instalaciones o instalaciones sanitarias, son zonas sensibles. En tales casos, se trata de minimizar la entrada de suciedad y polvos procedentes de la producción, pero también en sentido inverso, la salida de suciedad hacia la producción.
Potencia en superficies grandes
La innovadora serie BRC aúna las ventajas de la pulverización y extracción combinadas con la potencia limpiadora mecánica de los cepillos y, por eso, está predestinada al procesamiento de superficies grandes ahorrando tiempo.
Aspirador en seco con calidad profesional
El innovador T 10/1 Adv ha sido desarrollado conjuntamente con empresas de servicios para edificios y convence por su elevada potencia de aspiración en combinación con el sistema de filtros quíntuple con bolsa de filtro de fieltro de tres capas, filtro principal permanente y filtro protector de motores. Posteriormente puede instalarse un cartucho de filtro HEPA.
Atrapa la suciedad más profunda
Las zonas de paso y oficinas con alfombras requieren una limpieza periódica a fondo, idealmente con una aspiradora de cepillos para alfombras de Kärcher.
Limpieza móvil
Los equipos de pulverización y aspiración combinadas de Kärcher son idóneos para todo tipo de superficies textiles: recubrimientos del suelo, muebles tapizados, sillas de oficina y asientos de pasajeros. Los equipos de pulverización y aspiración combinadas, manejables, móviles y tan potentes como resistentes de la serie Puzzi cuentan con una amplia gama de accesorios y múltiples posibilidades de aplicación.