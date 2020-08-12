Una granja limpia. Una maquinaria limpia. Unos animales sanos.
Todo ello gracias a las soluciones de limpieza integrales de Kärcher para todos los sectores de la agricultura.
Soluciones de limpieza integrales para todos los sectores de la agricultura
Mantener los mayores índices de limpieza y higiene posibles garantiza un mayor rendimiento. En este sentido, mantener un alto nivel de higiene en los establos, por ejemplo, mejora el rendimiento de los animales, al tiempo que reduce sus riesgos para la salud y con ello la inversión en gasto de medicamentos. Por otro lado, una mayor limpieza en los recintos, así como en la maquinaria rompe las cadenas de infección, aumenta la disponibilidad operativa, reduce los costes de mantenimiento y ayuda a preservar el valor. Por último, los operarios que trabajan en la granja también se benefician de unas condiciones de trabajo optimizadas y más saludables.
Sectores agrícolas
Cría de lechones y engorde de cerdos
Soluciones de limpieza óptimas para una cría de cerdos y lechones fiable, limpia, biosegura y respetuosa con los animales.
Avicultura
Bioseguridad y rentabilidad garantizadas con las soluciones de limpieza para una cría de pollos y gallinas fiable, limpia, biosegura y respetuosa con los animales.
Cría de terneros y vacas lecheras
La higiene absoluta es una condición indispensable para proteger de forma eficaz a los terneros de las enfermedades y para controlar la contaminación de gérmenes en la producción de leche.
Limpiezas especiales
El sector agrario tiene otras muchas ramas para las cuales la tecnología de limpieza moderna representa un factor éxito.
Otros sectores agrarios
Piscicultura
Los peces no pueden cultivarse con éxito sin un alto nivel de bioseguridad. Ya se trate de la cria o el transporte de crías de peces, o incluso su procesamiento una vez que hayan crecido por completo, tener un entorno bajo en microbios en la pesca y la acuicultura es esencial para obtener rendimientos sostenibles y éxito económico.
Silvicultura
En la silvicultura están expuestos a un estrés y tensión extremas todos los días. Nuestros equipos de limpieza se centran en la limpieza y el cuidado que requieren para conservar su disponibilidad operativa y su valor. Además reducen las pérdidas de madera y daños al descortezar, trabajando de forma mucho más efectiva y rápida, para lograr superficies lisas, que se facilita con el secado de la madera.