Una granja limpia. Una maquinaria limpia. Unos animales sanos.

Soluciones de limpieza integrales para todos los sectores de la agricultura

Mantener los mayores índices de limpieza y higiene posibles garantiza un mayor rendimiento. En este sentido, mantener un alto nivel de higiene en los establos, por ejemplo, mejora el rendimiento de los animales, al tiempo que reduce sus riesgos para la salud y con ello la inversión en gasto de medicamentos. Por otro lado, una mayor limpieza en los recintos, así como en la maquinaria rompe las cadenas de infección, aumenta la disponibilidad operativa, reduce los costes de mantenimiento y ayuda a preservar el valor. Por último, los operarios que trabajan en la granja también se benefician de unas condiciones de trabajo optimizadas y más saludables.