Aplicaciones profesionales
Desde la agricultura hasta los hospitales y los servicios de construcción: en lo que respecta a la limpieza, cada sector necesita sus propios métodos, máquinas y herramientas. Aquí le proporcionamos consejos y ejemplos que le ayudarán a resolver su tarea de limpieza.
Limpieza economica de vehiculos comerciales
El lavado de la flota de vehiculos comerciaes debe ser rapido y con calidad. El tamaño de la misma y su diversidad de modelos son puntos a tomar en cuenta. Entre y vea mas al respecto.
Limpieza en tiempos de Coronavirus
El nuevo coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2, se está extendiendo por todo el mundo. Nuestro articulo especial está dedicado a los métodos más efectivos de protección contra la infección.
Peste Porcina. Ya escuchó al respecto?
La fiebre o peste porcina llego a Europa Central, por lo que se suma a los casos de Europa del este, China y Africa. La limpieza sera clave para combatir este virus de su granja.
Pisos industriales o tecnicos como limpiarlos?
Los suelos o pisos industriales requieren un cuidado particular al momento de limpiar. El metodo a seleccionar dependera de diversos factores que usted debe conocer antes de realizar este proceso.
Mejorando la eficiencia de sus paneles solares
iSolar es el sistema Kärcher de limpieza para paneles solares. Conoza mas al respecto y obtenga la energia de su inversion.
Sistemas de limpieza Industriales.
Tan solo nos tiene que decir a qué desafío se enfrenta. Nosotros le decimos cómo puede hacerle frente de la forma más eficaz y económica posible. Acá encontrará un breve resumen de todo lo que tenemos.
Cocinas Industriales como limpiarlas?
En cocinas comerciales, las manchas rebeldes deben eliminarse sistemáticamente para eliminar virus y bacterias. Con el equipo adecuado, la limpieza y desinfección se pueden realizar a fondo y de manera eficiente.
4 letras de una limpieza impecable
Una limpieza eficiente y regular es de vital importancia para la industria hotelera. El sistema de limpieza PDIR de Kärcher asegura una limpieza impecable en todo momento. Al mismo tiempo este proceso reduce los tiempos de limpieza, el personal necesario y los costos de materiales asociados al mantenimiento diario.