Paso 1: prelavado

Una hidrolavadora de alta presión se usa a menudo para prelavar vehículos comerciales. Antes de comprar hay que aclarar si se necesita una máquina móvil o estacionaria. También hay que elegir entre limpiadores de alta presión de agua fría y agua caliente.

Las máquinas móviles son más rentables y el hecho de que se puedan mover significa que se pueden utilizar para muchas tareas (especiales) como la limpieza de talleres. Sin embargo, tenga en cuenta que estos requieren tiempos de preparación más largos. La capacidad de consumibles como combustible y agente de limpieza (aprox. 10 a 20 l) también está restringida según el sistema. Las estacionarias por su lado tienen la ventaje que el agua puede ser calentada por la misma fuente de energia (electricidad, gasolina, aceite)

Para el prelavado se utiliza un limpiador alcalino para camiones y lonas. El agente de pre-pulverización para cepillos y sistemas de lavado de vehículos a alta presión ayuda a ablandar y eliminar la suciedad rebelde como grasa, óxido, aceite, hollín, residuos de insectos y películas grises. El eliminador de suciedad se dosifica en la cantidad adecuada con hidrolavadoras o se rocía con una fina capa a través del sistema de dosificación para puente de lavado. Si es necesario, se utiliza un limpiador de llantas alcalino para las ruedas.

Alternativamente, es posible instalar un arco de pre-pulverización intensivo en el túnel de lavado del pórtico. Dependiendo de la cantidad y el tipo de suciedad, esto significa que es posible que ya no sea necesario realizar una limpieza previa manual.