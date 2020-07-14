Limpieza economica de su flota de vehiculos comerciales
Los vehículos comerciales limpios contribuyen considerablemente a la apariencia positiva de una flota. Para ahorrar tanto tiempo como mano de obra, los estandares de calidad y velocidad del lavado son altos. Sin embargo, el tamaño y el diseño de los vehículos no solo requieren una tecnología especial para el lavado, sino que los productos químicos de lavado también deben ser los adecuados para limpiar camiones, autobuses, etc. de manera rentable.
Requisitos para el lavado de vehículos comerciales
Los requerimientos para la limpieza de vehículos comerciales son variados. La suciedad que se acumula en camiones, etc. difiere significativamente según el propósito de uso y el tipo de vehículo. Por lo tanto, la tecnología de lavado debe poder eliminar de manera confiable y rápida suciedad como manchas de alquitrán, aceites y manchas de barro junto con depósitos estacionales (p. Ej., polen de flores, residuos de insectos y hojas) sin dejar de ser suave con la superficie del vehículo.
Otro desafío son los diversos materiales con los que se fabrican los camiones, que van desde el aluminio, la fibra de carbono y el acero hasta el caucho y diversos plásticos. Todos deben limpiarse de manera confiable y suave en un proceso de lavado.
Ahorro de tiempo y costos gracias a la limpieza automatizada
La limpieza automatizada ayuda a ahorrar tiempo y costos de mano de obra. Por lo tanto, una solución eficaz es el uso de puentes de lavados o bahías de lavados para vehículos comerciales modernos con limpiadores de alta presión. Estos utilizan una variedad de productos que permiten que el lavado de vehículos se adapte a los requisitos cambiantes. Su espectro de uso abarca desde un prelavado manual o mecánico hasta un lavado principal completo hasta el cuidado del vehículo. Esto hace posible utilizar agentes de limpieza que han sido especialmente formulados, sin los cuales sería imposible o llevaría mucho tiempo cumplir con los estrictos requisitos de un lavado de vehículos comerciales. Sin embargo, el uso de sistemas de puentes de lavado y bahías de lavado debe adaptarse al tipo, número y tamaño de los vehículos.
Al seleccionar y equipar un sistema de lavado para vehículos comerciales, se deben responder tres preguntas importantes:
Los 3 pasos para lavar un vehiculo
Paso 1: prelavado
Una hidrolavadora de alta presión se usa a menudo para prelavar vehículos comerciales. Antes de comprar hay que aclarar si se necesita una máquina móvil o estacionaria. También hay que elegir entre limpiadores de alta presión de agua fría y agua caliente.
Las máquinas móviles son más rentables y el hecho de que se puedan mover significa que se pueden utilizar para muchas tareas (especiales) como la limpieza de talleres. Sin embargo, tenga en cuenta que estos requieren tiempos de preparación más largos. La capacidad de consumibles como combustible y agente de limpieza (aprox. 10 a 20 l) también está restringida según el sistema. Las estacionarias por su lado tienen la ventaje que el agua puede ser calentada por la misma fuente de energia (electricidad, gasolina, aceite)
Para el prelavado se utiliza un limpiador alcalino para camiones y lonas. El agente de pre-pulverización para cepillos y sistemas de lavado de vehículos a alta presión ayuda a ablandar y eliminar la suciedad rebelde como grasa, óxido, aceite, hollín, residuos de insectos y películas grises. El eliminador de suciedad se dosifica en la cantidad adecuada con hidrolavadoras o se rocía con una fina capa a través del sistema de dosificación para puente de lavado. Si es necesario, se utiliza un limpiador de llantas alcalino para las ruedas.
Alternativamente, es posible instalar un arco de pre-pulverización intensivo en el túnel de lavado del pórtico. Dependiendo de la cantidad y el tipo de suciedad, esto significa que es posible que ya no sea necesario realizar una limpieza previa manual.
Paso 2: lavado principal
Durante el lavado principal que sigue al prelavado, la suciedad ablandada se elimina del vehículo mediante tres cepillos giratorios con la adición de agua y un champú o espuma potente. Sus combinaciones de ingredientes activos ayudan a que los cepillos se deslicen y así protegen la superficie del vehículo. La presión de contacto de los cepillos laterales se puede adaptar al vehículo particular que, en combinación con la detección precisa del contorno, asegura resultados de lavado óptimos.
El lavado principal va seguido de un enjuague, mediante el cual se eliminan los restos de suciedad y detergente.
Alternativamente, el lavado principal también se puede realizar con un sistema monocepillo operado manualmente. Limpia vehículos hasta una altura de 4,20m y es adecuado para una limpieza completa y rápida (laterales, delantera y trasera) de pequeñas flotas de hasta 15 vehículos.
Paso 3: cuidado del vehículo
Luego, se puede seleccionar un programa adicional, como encerado, para ayudar al mantenimiento del camión. Esto protege la pintura de cualquier influencia ambiental dañina, como polvo, lluvia ácida o excrementos de pájaros agresivos. La cera también previene la corrosión ya que fluye hacia las grietas y cavidades penetradas por el agua y forma una película protectora cuando se seca. Los beneficios adicionales son que es menos probable que la suciedad se adhiera a la pintura, el vehículo se ve mejor durante más tiempo y es más fácil de limpiar.
Además, la cera líquida en aerosol otorga a los vehículos un brillo y una protección a largo plazo. Dado que no se ve afectado por la calidad del agua, también proporciona un acabado impecable después del lavado sin secar con secador. El cuero líquido se ha desarrollado para sistemas de lavado de vehículos sin secador y es especialmente adecuado para vehículos con grandes superficies visibles. El producto permite que el agua de lavado fluya desde la superficie del vehículo y las ventanas como una película delgada sin dejar marcas.
Ahorre dinero con el reciclaje de agua
La mayoría de los sistemas de lavado de vehículos comerciales utilizan un sistema de recuperación de agua para reducir el consumo de agua dulce. Esto filtra las partículas de suciedad del agua recuperada, las canaliza y devuelve el agua limpia al sistema, lo que puede reducir el consumo de agua dulce hasta en un 85 por ciento. Sin embargo, para un tratamiento eficiente del agua recuperada y un funcionamiento seguro del sistema de lavado, se necesita la combinación perfecta de productos químicos de lavado. Esto se debe a que los componentes como el sistema de tanque con trampa de lodos, el sistema de filtración fina y el tanque de almacenamiento de agua recuperada solo funcionan perfectamente si no están influenciados por los productos químicos. Siempre deben observarse las especificaciones del fabricante.
Los operadores del sistema ahorran dinero con los productos químicos adecuados: los aditivos que se seleccionan de acuerdo con los requisitos individuales ahorran agua, lo que significa que el sistema funciona de forma segura y se amortiza más rápido. El cliente también se beneficia de esto, ya que un sistema de lavado con programas coordinados y agentes de limpieza trabaja con el más alto nivel de calidad con un bajo impacto ambiental, y por lo tanto ayuda al vehículo a conservar su valor y tiene un impacto positivo en la satisfacción del cliente.
[A] Descarga de aguas residuales a través del sistema de cuenca en el sistema de alcantarillado |[B] Descarga de aguas residuales a través de un tanque de agua regenerada en el sistema de alcantarillado
Circuito de agua recuperada: El agua residual fluye a un pozo de bomba [2] a través del pozo de sedimentación [1]. Desde allí, se bombea al tanque de agua regenerada [4] a través del filtro de arena con retrolavado automático (filtro de medios) [3] y se pone a disposición para el proceso de lavado a través de una bomba de suministro [5]. Dependiendo de las disposiciones legales aplicables, el exceso de agua se puede canalizar al sistema de alcantarillado [6] ya sea directamente o a través de un separador pasando por el pozo de la bomba. El agua residual también se puede canalizar al sistema de alcantarillado directamente desde el tanque de agua regenerada [7]. En este caso, no hay conexión entre el pozo de la bomba y el sistema de alcantarillado.
Quizas le puede interesar:
Truck wash XXL: Road Trains in Australia
They are as much a part of Australia as kangaroos and the Great Barrier Reef: road trains supply remote areas with goods of all kinds. At over 50 metres long and weighing 130 tonnes, they are the kings of the road. But these giants spend their days exposed to extreme temperatures and aggressive dirt. A normal wash system simply wouldn’t be able to cope.
ASF: Prevention through cleaning
With the outbreak of African swine fever (ASF) in Belgium, the virus has reached central Europe. The possibility of the disease being introduced into other central European countries can no longer be excluded. Proper cleaning on the farm allows farmers to make an important contribution to protecting their livestock.
No fear of big beasts
AIDA Cruises is Germany's leading provider of sea cruises. As part of a long-term partnership with Kärcher, a detailed and well-thought-out cleaning concept has been developed to take care of everything. Increased mechanisation, the right detergents, and well-trained employees have resulted in quantum leaps in cleaning efficiency and quality.