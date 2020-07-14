Kärcher iSolar. El sistema para la limpieza de módulos solares.

Módulos limpios, rendimiento seguro.

El primer sistema de limpieza para instalaciones fotovoltaicas certificado por la DLG. Las sofisticadas soluciones de limpieza de Kärcher proporcionan módulos solares completamente limpios y, con ello, un rendimiento hasta un

20 % superior en comparación con los módulos muy sucios.

Las posibilidades de aplicación de iSolar son prácticamente ilimitadas. En cualquier sitio donde estén en servicio instalaciones solares y fotovoltaicas, iSolar asegura el rendimiento de la energía solar: agricultura, comercio, industria y edificios privados. En particular, en los lugares sometidos a fuerte contaminación. En la agricultura, lo que más problemas provoca es sobre todo el polvo procedente de campos de labranza adyacentes, así como el aire de salida de establos. iSolar de Kärcher es una decisión económica tanto para el explotador de la instalación como para las empresas de limpieza.

Nuestra recomendación para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas: la limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/23-4 S en combinación con el sistema de descalcificación del agua de Kärcher y los accesorios iSolar. Se necesitan un cepillo circular y una barra telescópica.