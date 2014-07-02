Protección anticaída iSolar

Sistema certificado de protección personal para trabajos en tejados. Contenido: equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída y 15 m de cable envolvente del núcleo, arnés de seguridad, eslinga de seguridad y maleta de chapa de acero.

Sistema de protección personal certificado y normalizado para trabajar de forma segura en tejados. La protección anticaída incluye un equipo recogedor acoplado con amortiguador de caída y 15 m de cable envolvente del núcleo, arnés de seguridad, eslinga de seguridad para sujetar el equipo recogedor, así como una práctica maleta de chapa de acero para el almacenaje y transporte.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 8,4
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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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