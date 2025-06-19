Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Con la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 9/23 G, con motor de gasolina de Honda, realiza un trabajo independiente, móvil y confortable, incluso en condiciones externas difíciles.
La limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 G, con motor de gasolina de Honda, trabaja de forma totalmente autónoma de las conexiones de corriente. El equipo, desarrollado para ofrecer los mejores resultados de limpieza, gracias a una presión del agua de 230 bar, y protegido mediante un marco base muy estable, convence incluso en condiciones extremas. El concepto de marco ergonómico ofrece una movilidad máxima incluso ante irregularidades del suelo. El trabajo es más cómodo gracias a las ruedas antipinchazos, el exitoso concepto de funcionamiento y las diversas posibilidades de almacenaje de accesorios, así como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y gracias a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en lasconexiones por rosca convencionales. La potente bomba permite la toma de agua de lagos o estanques en caso necesario y está protegida con un gran filtro de agua y una termoválvula que impide el sobrecalentamiento durante el funcionamiento en circuito cerrado. Para la HD 9/23 G también se encuentra disponible un marco protector Cage con grilletes para permitir la carga en grúa, así como un juego de montaje para un enrollador de mangueras.
Características y ventajas
Máxima autonomíaEquipada con fiables motores Honda o Yanmar para la utilización sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Confort de funcionamiento sobresalienteEl concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Alta versatilidadEl marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
- Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 930
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - hasta 230 / 4 - hasta 23
|Presión máx. (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Entrada de agua
|1″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Tipo de motor
|GX 390
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Portátil
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|75,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|82,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Regulación continua de la presión y del caudal del agua
- Función de detergente: Aspiración
Videos
Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
- Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
- Industria (limpieza de equipamiento)
- Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)