Limpiadora de alta presión HD 9/23 G

Con la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 9/23 G, con motor de gasolina de Honda, realiza un trabajo independiente, móvil y confortable, incluso en condiciones externas difíciles.

La limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 G, con motor de gasolina de Honda, trabaja de forma totalmente autónoma de las conexiones de corriente. El equipo, desarrollado para ofrecer los mejores resultados de limpieza, gracias a una presión del agua de 230 bar, y protegido mediante un marco base muy estable, convence incluso en condiciones extremas. El concepto de marco ergonómico ofrece una movilidad máxima incluso ante irregularidades del suelo. El trabajo es más cómodo gracias a las ruedas antipinchazos, el exitoso concepto de funcionamiento y las diversas posibilidades de almacenaje de accesorios, así como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y gracias a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en lasconexiones por rosca convencionales. La potente bomba permite la toma de agua de lagos o estanques en caso necesario y está protegida con un gran filtro de agua y una termoválvula que impide el sobrecalentamiento durante el funcionamiento en circuito cerrado. Para la HD 9/23 G también se encuentra disponible un marco protector Cage con grilletes para permitir la carga en grúa, así como un juego de montaje para un enrollador de mangueras.

Características y ventajas
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G: Máxima autonomía
Máxima autonomía
Equipada con fiables motores Honda o Yanmar para la utilización sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G: Confort de funcionamiento sobresaliente
Confort de funcionamiento sobresaliente
El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G: Alta versatilidad
Alta versatilidad
El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acotar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).
Diseñado para los usos más exigentes
  • Marco base muy robusto para el uso diario en condiciones difíciles.
  • Gran filtro de agua para proteger la bomba.
  • Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 400 - 930
Presión de trabajo (bar/MPa) 40 - hasta 230 / 4 - hasta 23
Presión máx. (bar/MPa) 270 / 27
Temperatura de entrada (°C) 60
Entrada de agua 1″
Tipo de accionamiento Gasolina
Fabricante del motor Honda
Tipo de motor GX 390
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Portátil
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 75,5
Peso con embalaje incluido (kg) 82,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 866 x 722 x 1146

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Regulación continua de la presión y del caudal del agua
  • Función de detergente: Aspiración
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Limpiadora de alta presión HD 9/23 G
Videos
Campos de aplicación
  • Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
  • Agricultura (limpieza de vehículos y equipamiento o uso en la silvicultura)
  • Industria (limpieza de equipamiento)
  • Proveedores (limpieza de exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos)
Accesorios
Detergentes
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA