La limpiadora de alta presión con agua fría HD 9/23 G, con motor de gasolina de Honda, trabaja de forma totalmente autónoma de las conexiones de corriente. El equipo, desarrollado para ofrecer los mejores resultados de limpieza, gracias a una presión del agua de 230 bar, y protegido mediante un marco base muy estable, convence incluso en condiciones extremas. El concepto de marco ergonómico ofrece una movilidad máxima incluso ante irregularidades del suelo. El trabajo es más cómodo gracias a las ruedas antipinchazos, el exitoso concepto de funcionamiento y las diversas posibilidades de almacenaje de accesorios, así como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y gracias a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en lasconexiones por rosca convencionales. La potente bomba permite la toma de agua de lagos o estanques en caso necesario y está protegida con un gran filtro de agua y una termoválvula que impide el sobrecalentamiento durante el funcionamiento en circuito cerrado. Para la HD 9/23 G también se encuentra disponible un marco protector Cage con grilletes para permitir la carga en grúa, así como un juego de montaje para un enrollador de mangueras.