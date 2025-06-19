La limpiadora de alta presión con agua fría HD 10/21-4 S con accionamiento trifásico convence por su comodidad de uso y por su extraordinaria potencia de 210 bar con un volumen de caudal máximo de 1000 l/h. Gracias a su modo de construcción vertical, el equipo ocupa menos espacio que los equipos convencionales y es más maniobrable, especialmente en caso de obstáculos. También ayudan sus grandes ruedas con neumáticos de caucho que la hacen fácil de transportar incluso por terrenos impracticables. En el compartimento separado para boquillas se pueden guardar de forma segura los accesorios que no se utilicen en cada momento. Las nuevas innovaciones garantizan un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos: Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidosEASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. La HD 10/21-4 S ha sido concebida para el uso diario en condiciones difíciles. La culata de latón resistente al detergente y los émbolos de acero inoxidable con manguitos cerámicos garantizan una larga vida útil.