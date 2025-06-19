Limpiadora de alta presión HD 10/21-4 S
La limpiadora de alta presión con agua fría HD 10/21-4 S tiene un modo de construcción vertical y convence con su pistola de alta presión EASY!Force, el mando por interruptor de presión y la lanza pulverizadora de acero inoxidable.
La limpiadora de alta presión con agua fría HD 10/21-4 S con accionamiento trifásico convence por su comodidad de uso y por su extraordinaria potencia de 210 bar con un volumen de caudal máximo de 1000 l/h. Gracias a su modo de construcción vertical, el equipo ocupa menos espacio que los equipos convencionales y es más maniobrable, especialmente en caso de obstáculos. También ayudan sus grandes ruedas con neumáticos de caucho que la hacen fácil de transportar incluso por terrenos impracticables. En el compartimento separado para boquillas se pueden guardar de forma segura los accesorios que no se utilicen en cada momento. Las nuevas innovaciones garantizan un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos: Mientras que la pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, los cierres rápidosEASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. La HD 10/21-4 S ha sido concebida para el uso diario en condiciones difíciles. La culata de latón resistente al detergente y los émbolos de acero inoxidable con manguitos cerámicos garantizan una larga vida útil.
Características y ventajas
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!LockTrabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force. Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Calidad acreditada de KärcherElectromotor de 4 polos refrigerado por agua. Robusta culata de latón y pistones cerámicos. Chasis de plástico reforzado a prueba de rotura.
Filtro fino para aguaEl gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. Protege la bomba de alta presión contra el ensuciamiento y prolonga su vida útil
Alta movilidad
- Grandes ruedas de goma para suelos, escaleras o tramos impracticables.
- Principio de carretilla de probada eficacia para un transporte sencillo y ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|1000
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|210 / 21
|Presión máx. (bar/MPa)
|231 / 23,1
|Potencia de conexión (kW)
|7,8
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|63,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|69,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones cerámicos
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón