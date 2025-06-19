Limpiadora de alta presión HD 10/25-4 S
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S destaca por su calidad incomparable, su gran potencia y sus sistemas de asistencia de apoyo. Ideal para un trabajo ergonómico y la máxima movilidad.
La limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/25-4 S permite un trabajo ergonómico al más alto nivel. Con ayuda de la cómoda pistola EASY!Force Advanced, se maneja sin esfuerzo al no haber retención de fuerzas. Una lanza de giratoria de acero inoxidable de 1050 milímetros proporciona la mayor eficiencia. Gracias al Servo Control, la presión y la cantidad de agua se regulan directamente en la pistola/lanza. Además, los sistemas de asistencia y un indicador de estado LED simplifican la manejabilidad. Como es habitual en Kärcher, los mejores materiales garantizan la máxima y más duradera calidad. En el interior del equipo funciona una resistente bomba de disco oscilante con pistones de acero inoxidable y un cabezal cilíndrico de latón. Un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire acciona la HD 10/25-4 S. Rieles de bastidor de aluminio integrados que reducen el peso y conforman un chasis ligero pero resistente, con opción a la carga con grúa. La estructura vertical según el concepto Upright ofrece la mayor movilidad durante el uso. A este respecto, la unidad de motor y bomba se incorpora en vertical. El compacto diseño se completa con un inteligente almacenamiento de los accesorios, como una bolsa de canguro y ganchos ajustables.
Características y ventajas
Concepto de diseño compacto Upright con disposición vertical y unidad de motor y bomba dispuestos en verticalReducida superficie de apoyo y dimensiones exteriores compactas. Fáciles de manejar y de transportar. La máxima estabilidad proporciona un apoyo seguro del equipo.
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latónLarga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Gran potencia con gran eficiencia. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Concepto de servicio sofisticado que permite un uso rápido directamente en el lugar de usoPráctico indicador de llenado de aceite y canal de vaciado del aceite integrados en el chasis. Concepto modular de los componentes que consta de la bomba, el motor y el armario de conexiones.
Sistemas de asistencia e indicador de estado LED
- Sistema electrónico integrado para controlar el equipo.
- Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- Bolsa de canguro.
- Ganchos ajustables, por ejemplo, como segundo depósito para la lanza o para el cable eléctrico.
- Almacenamiento para la manguera de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|80 - 200
|Presión máx. (bar)
|250
|Potencia de conexión (kW)
|8
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|060
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|67
|Peso con embalaje incluido (kg)
|75,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Electrónica de protección del motor con indicador LED
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
Campos de aplicación
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza de máquina y equipos de obra, como hormigoneras, andamios, cargadoras, excavadoras o bombas de hormigón
- Limpieza de máquinas de producción de la industria como trenes de esmaltado de la producción alimentaria o de la industria manufacturera
- Limpieza de vehículos y medios de transporte como camiones, barcos, aviones o autobuses
- Limpieza de áreas municipales como plazas públicas, estaciones, pozos o superficies de aparcamiento