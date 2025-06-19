Ideal allá donde se junten unas condiciones externas duras y trabajos de limpieza exigentes: la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por motor diésel HD 9/23 De Yanmar produce su propia electricidad. En caso necesario, aspira también el agua necesaria directamente, por lo que se puede trabajar con ella incluso en lugares con una mala infraestructura. Con una presión del agua de 230 bar, el equipo está a la altura de prácticamente cualquier tarea. Su concepto de marco ergonómico y las ruedas antipinchazos garantizan la máxima movilidad, mientras que el robusto marco base soporta incluso los usos más duros. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Para proteger la bomba, incorpora un gran filtro de agua y una termoválvula. Unas posibilidades de ampliación prácticas y opcionales, como el marco protector Cage extra con grilletes para la carga en grúa, completan el equipo.