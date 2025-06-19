Sin ningún tipo de concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 3.5/30-4 M Ea con motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua (220 V) es el equipo más potente de la gama media de Kärcher. Un innovador modo eco!efficiency y una precisa dosificación del detergente, además de la tecnología de quemadores optimizada, reducen el impacto medioambiental y protegen su bolsillo, al tiempo que la tecnología de boquillas patentada, los pistones cerámicos, el turboventilador y la excelente eficiencia de la bomba, garantizan resultados de limpieza excelentes. Asimismo, la óptima manejabilidad respaldada, por ejemplo, por un panel de instrumentos de manejo intuitivo, indicadores LED y un logrado concepto de movilidad que facilita considerablemente el manejo del equipo y su transporte. De forma sencilla se llevan a cabo también las labores de mantenimiento y servicio en el equipo, puesto que todos componentes relevantes son fácilmente accesibles y es posible consultar en todo momento los datos de funcionamiento.