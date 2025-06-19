Limpiadora de alta presión HDS 5.0/30-4 S Eb
La potente limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5.0/30-4 S convence por su elevado caudal, así como por la tecnología de quemadores optimizada para un servicio rentable.
HDS 5.0/30-4 S: este equipo inicial de la gama superior de limpiadoras de alta presión con agua caliente de Kärcher destaca por su elevado caudal de agua, que también permite el servicio con una segunda lanza pulverizadora. La pistola HD EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario. La limpiadora de alta presión es intuitiva de manejar y de transportar, y gracias al modo eco!efficiency, la tecnología de quemadores optimizada y una dosificación exacta del detergente ofrece un servicio de máxima eficacia y respetuoso con el medio ambiente. Se encargan de facilitar un rendimiento de limpieza excelente, entre otros elementos, la tecnología de boquillas patentada, la bomba axial de tres émbolos con pistones cerámicos y el turboventilador, mientras que la seguridad operacional está garantizada en todo momento mediante un sensor preciso de gases de escape. El chasis robusto y resistente a la corrosión soporta incluso los usos más exigentes sin problemas y presenta una construcción cómoda y sencilla. Esto proporciona un fácil acceso a todos los componentes importantes, así como la posibilidad de consultar en todo momento y de forma cómoda los datos de servicio.
Características y ventajas
Alta rentabilidad
- En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua.
- Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
Fiabilidad
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
- Pueden consultarse los datos sobre tiempo de aplicación e intervalos de servicio.
La mayor eficiencia
- Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz.
- Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones.
- Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Almacenaje
- Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
- Apto para zurdos o diestros y para el servicio con dos lanzas.
Dosificación del detergente
- La válvula de dosificación de precisión garantiza un consumo bajo.
- Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
- En la posición cero, se realiza un aclarado automático.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Display led
- De disposición clara, colocada en el centro del panel de control (HDS 13/20).
- Indicadores del nivel de llenado de combustible, detergente y conservación del sistema.
- Contador de horas de funcionamiento integrado.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 208 - 240 / 60
|Caudal (l/h)
|540 - 1140
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 207 / 3 - 20,7
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|8,2
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|6,6
|Potencia de conexión (kW)
|8,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|197,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|209,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Desconexión de presión
- Opción de servicio con dos lanzas pulverizadoras
- Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)
- Sistema electrónico de servicio con indicadores led
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción