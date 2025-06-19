Sin concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 10/20-4 M Classic es el equipo más potente de la gama media de Kärcher. Un innovador modo eco!efficiency, así como una precisa dosificación del detergente y la tecnología de quemadores optimizada reducen al mínimo la carga para el medio ambiente y para su bolsillo, mientras que la tecnología de boquillas patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y el excelente rendimiento de la bomba proporcionan los mejores resultados de limpieza. También es óptimo el manejo, que destaca, por ejemplo, por un panel de instrumentos intuitivo, indicadores LED y un concepto de movilidad bien pensado que facilita enormemente el manejo del equipo y su transporte. Asimismo, todos los trabajos de servicio y mantenimiento son sencillos, ya que todos los componentes relevantes son de fácil acceso y los datos de servicio se pueden consultar cómodamente en cualquier momento.