Limpiadora de alta presión HD 8/23 G

¡La D 8/23 G con 800 l/h de caudal de agua! Para el sector de la construcción, la industria y la agricultura. Alta movilidad, mantenimiento sencillo, bomba de cigüeñal resistente y un concepto de accesorios bien pensado.

La nueva HD 8/23 G ofrece un caudal de agua considerable de 800 l/h. La limpiadora de alta presión está equipada con un potente motor de combustión y, por tanto, no depende de corriente. Por eso, es ideal para su uso en la construcción, la industria y la agricultura. El equipo destaca por su gran movilidad y mantenimiento sencillo. A ello, se añade un concepto de accesorios bien pensado, así como una resistente bomba de cigüeñal con la calidad acreditada de Kärcher.

Características y ventajas
Limpiadora de alta presión HD 8/23 G: Gran autonomía
Gran autonomía
Uso independientemente de la alimentación de corriente gracias a los potentes motores de gasolina. Gracias a los accesorios opcionales, los equipos pueden aspirar agua, por ejemplo, de estanques y lagos.
Limpiadora de alta presión HD 8/23 G: Concepto de accesorios
Concepto de accesorios
Práctico alojamiento para la manguera y la lanza de alta presión directamente en el equipo. Compartimento para boquillas, herramientas y otros componentes pequeños.
Limpiadora de alta presión HD 8/23 G: Alta movilidad
Alta movilidad
Asa de empuje ergonómica para un transporte sencillo. Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares. La disposición de las ruedas permite el transporte del equipo en escaleras.
Fácil mantenimiento y de larga vida útil
  • Bomba de cigüeñal robusta con calidad acreditada de Kärcher.
  • Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
  • Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 800
Presión de trabajo (bar/MPa) máx. 280 / 23
Presión máx. (bar) 280
Temperatura de entrada (°C) 60
Tipo de accionamiento Gasolina
Tipo de motor G300FA
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Alta
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 53,6
Peso con embalaje incluido (kg) 60,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 799 x 637 x 1097

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Boquilla de alto rendimiento
Limpiadora de alta presión HD 8/23 G
Limpiadora de alta presión HD 8/23 G
Limpiadora de alta presión HD 8/23 G
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de piscinas
Accesorios
Detergentes
Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2025 Kaercher Panama SA