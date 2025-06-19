La nueva HD 8/23 G ofrece un caudal de agua considerable de 800 l/h. La limpiadora de alta presión está equipada con un potente motor de combustión y, por tanto, no depende de corriente. Por eso, es ideal para su uso en la construcción, la industria y la agricultura. El equipo destaca por su gran movilidad y mantenimiento sencillo. A ello, se añade un concepto de accesorios bien pensado, así como una resistente bomba de cigüeñal con la calidad acreditada de Kärcher.