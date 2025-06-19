Limpiadora de alta presión HD 8/23 G
¡La D 8/23 G con 800 l/h de caudal de agua! Para el sector de la construcción, la industria y la agricultura. Alta movilidad, mantenimiento sencillo, bomba de cigüeñal resistente y un concepto de accesorios bien pensado.
La nueva HD 8/23 G ofrece un caudal de agua considerable de 800 l/h. La limpiadora de alta presión está equipada con un potente motor de combustión y, por tanto, no depende de corriente. Por eso, es ideal para su uso en la construcción, la industria y la agricultura. El equipo destaca por su gran movilidad y mantenimiento sencillo. A ello, se añade un concepto de accesorios bien pensado, así como una resistente bomba de cigüeñal con la calidad acreditada de Kärcher.
Características y ventajas
Gran autonomíaUso independientemente de la alimentación de corriente gracias a los potentes motores de gasolina. Gracias a los accesorios opcionales, los equipos pueden aspirar agua, por ejemplo, de estanques y lagos.
Concepto de accesoriosPráctico alojamiento para la manguera y la lanza de alta presión directamente en el equipo. Compartimento para boquillas, herramientas y otros componentes pequeños.
Alta movilidadAsa de empuje ergonómica para un transporte sencillo. Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares. La disposición de las ruedas permite el transporte del equipo en escaleras.
Fácil mantenimiento y de larga vida útil
- Bomba de cigüeñal robusta con calidad acreditada de Kärcher.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.
- Termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|máx. 280 / 23
|Presión máx. (bar)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Tipo de motor
|G300FA
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Alta
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|53,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|60,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|799 x 637 x 1097
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de piscinas