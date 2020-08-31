Cuando la higiene es lo más importante

¿Cómo se transmite el Coronavirus SARS-CoV-2?

Infección por gotitas:

Según el conocimiento actual, el patógeno corona SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de la llamada infección de gotas. Esto implica que las personas tosen o estornudan y distribuyen los patógenos en el aire. Otras personas inhalan estos patógenos y, en el peor de los casos, también se infectan con ellos.

Infección indirecta:

La transmisión indirecta del virus también es posible. Las personas que previamente tosieron o estornudaron en sus manos tocan objetos tales como manijas de puertas, teléfonos móviles, pantallas táctiles o respaldos de sillas. Los virus permanecen en la superficie y llegan a personas sanas desde allí.

Infección de contacto (infección de frotis):

La infección de frotis también es una forma de propagación de enfermedades virales. Por ejemplo, incluso los restos residuales contaminados más pequeños de heces humanas pueden llegar a una persona sana a través de las manos sucias. La infección también es posible si el patógeno ingresa al cuerpo directamente a través de las membranas mucosas de los ojos, la garganta y la nariz o las vías respiratorias superiores, por ejemplo a través de un beso. Todavía no se ha aclarado finalmente si el SARS-CoV-2 se propaga a través de una infección de frotis. Una de las medidas más efectivas para prevenir la infección del frotis es lavarse bien las manos con jabón estándar.