Cuando la higiene es lo más importante

El nuevo coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2, se está extendiendo por todo el mundo. La principal vía de transmisión de persona a persona parece ser la infección por gotitas. Con simples medidas de higiene, cada individuo puede ayudar a protegerse y proteger a otros de la enfermedad pulmonar que pone en peligro la vida y detener su rápida propagación. Nuestro tema especial está dedicado a los métodos más efectivos de protección contra la infección.

When hygiene matters most

¿De dónde viene el coronavirus?

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que COVID-19 era una pandemia. La enfermedad pulmonar es causada por el coronavirus SARS-CoV-2. A diferencia de una epidemia, la aparición de una enfermedad infecciosa en una pandemia no está localizada y puede extenderse por todo el mundo, como se puede observar actualmente. Una infección con el virus corona se manifiesta a través de síntomas similares a la gripe, como tos, fiebre, rinitis y fatiga. También son posibles problemas respiratorios, dolor de garganta, dolores de cabeza y dolor en las extremidades, náuseas, diarrea y escalofríos. El curso de la enfermedad es individualmente diferente y varía mucho. Son posibles progresiones sin síntomas, así como neumonía grave con insuficiencia pulmonar y muerte. Los investigadores suponen que el patógeno corona SARS-CoV-2 se transmitió de un animal salvaje a un ser humano en un mercado de alimentos en la ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei). Sin embargo, qué animal originalmente portaba el virus aún no se ha aclarado sin lugar a dudas. En la actualidad, se supone que el patógeno se transmitió primero de los murciélagos a otros animales antes de propagarse a los humanos, presumiblemente al comer un animal que sirvió como huésped intermedio para el patógeno SARS-CoV-2 y se ofreció a la venta en el mercado .

Desencadenante de enfermedades infecciosas

Las enfermedades infeccioasas pueden ser causadas por varios patógenos, incluidos virus, bacterias u hongos.

 

Los virus como el virus corona SARS-CoV-2 no son visibles a simple vista y solo tienen un tamaño de aproximadamente 20 a 300 nanómetros. Invaden células animales, vegetales o humanas y usan estas células vivas como las llamadas células huésped. Incluso cuando están expuestos al aire, a veces pueden sobrevivir durante mucho tiempo y seguir siendo contagiosos. Sin embargo, una nueva célula huésped es necesaria para la supervivencia a largo plazo: si no la encuentran, los virus mueren tarde o temprano.

No todos los virus causan enfermedades. Nuestro sistema inmune a menudo reacciona rápidamente y combate a los intrusos de inmediato. Los virus comienzan a multiplicarse en el cuerpo tan pronto como se produce la infección. Las drogas son de ayuda limitada contra los virus y los antibióticos han demostrado ser ineficaces contra las enfermedades virales. Existen medicamentos antivirales que solo ayudan contra ciertos tipos de virus. Como los virus (por ejemplo, el virus de la influenza) pueden cambiar, pueden superar las defensas del cuerpo con mayor facilidad. Una persona solo se vuelve inmune cuando su cuerpo ha tratado con el patógeno. Sin embargo, incluso después de superar una enfermedad, la inmunidad no siempre está garantizada. Los virus no tienen su propio metabolismo.

En comparación con los virus, las bacterias son muchas veces más grandes. Tienen un tamaño de aproximadamente 0.1 a 700 micrómetros, organismos unicelulares que son autosuficientes. También tienen su propio material genético y metabolismo. Las bacterias están en todas partes: en el aire, en el agua, en los alimentos, etc. De forma similar a los virus, las bacterias pueden sobrevivir durante períodos de tiempo muy largos, a menudo semanas, a veces incluso meses, en el medio ambiente o en el propio cuerpo. Son muy adaptables y pueden multiplicarse en diversas condiciones. Solo el uno por ciento de todas las bacterias causan enfermedades en los humanos. A menudo, las bacterias son incluso importantes para la salud. Por ejemplo, viven en el intestino humano, en la piel o en la cavidad oral. Aquellos que desean eliminar las bacterias pueden usar altas temperaturas (por ejemplo, en forma de vapor de agua al limpiar) o sustancias químicas como el alcohol, los aldehídos o el cloro. En el cuerpo humano, los antibióticos a menudo se usan como parte de un tratamiento. Se evita que las bacterias se multipliquen o incluso se destruyan directamente.

¿Cómo se transmite el Coronavirus SARS-CoV-2?

 

Infección por gotitas:

Según el conocimiento actual, el patógeno corona SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de la llamada infección de gotas. Esto implica que las personas tosen o estornudan y distribuyen los patógenos en el aire. Otras personas inhalan estos patógenos y, en el peor de los casos, también se infectan con ellos.

Infección indirecta:

La transmisión indirecta del virus también es posible. Las personas que previamente tosieron o estornudaron en sus manos tocan objetos tales como manijas de puertas, teléfonos móviles, pantallas táctiles o respaldos de sillas. Los virus permanecen en la superficie y llegan a personas sanas desde allí.

Infección de contacto (infección de frotis):

La infección de frotis también es una forma de propagación de enfermedades virales. Por ejemplo, incluso los restos residuales contaminados más pequeños de heces humanas pueden llegar a una persona sana a través de las manos sucias. La infección también es posible si el patógeno ingresa al cuerpo directamente a través de las membranas mucosas de los ojos, la garganta y la nariz o las vías respiratorias superiores, por ejemplo a través de un beso. Todavía no se ha aclarado finalmente si el SARS-CoV-2 se propaga a través de una infección de frotis. Una de las medidas más efectivas para prevenir la infección del frotis es lavarse bien las manos con jabón estándar.

Hand hygiene

¿Cómo puede protegerse y proteger a otros de la infección?

Como actualmente no existe una vacuna contra el coronavirus, es muy importante seguir medidas básicas de higiene, tanto en entornos privados como en higiene personal, así como en espacios públicos.

  • No te toques la cara con las manos si no te las has lavado previamente.
  • Lávate bien las manos con jabón regularmente y usa desinfectante de vez en cuando si viajas o has de salir de casa.
  • Usa protección para la nariz y la boca si estás enfermo: asegúrate de que la máscara esté bien ajustada.
  • Usa pañuelos desechables y colócalos en cubo de la basura o contenedor con tapadera.
  • Evita el contacto con personas enfermas.
  • Observa el tipo de tos o estornudo: al toser o estornudar, mantén al menos un metro de distancia de otras personas, estornuda/tose en la curva de tu brazo (codo) y aléjate de otras personas cuando lo hagas.
  • Quédate en casa si  presentas síntomas respiratorios o signos de enfermedad similares a la gripe.
  • Limpia e higieniza tu casa con frecuencia. La limpieza es primordial para protegerte.
  • Es imperativo garantizar la separación espacial si las personas en las inmediaciones están o crees que puedan estar enfermas.
  • Ventila las habitaciones regularmente y usa un purificador de aire.
  • Trabaja desde casa y evita los viajes de negocios.
  • Evita el contacto, especialmente con personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Es mejor mantener una distancia de 2 a 2.5 metros de otras personas, especialmente aquellas que están enfermas.
  • Renuncia a apretones de manos y abrazos.
  • Observa la tipología de tos y estornudos: al toser o estornudar, mantén al menos un metro de distancia de otras personas, estornuda / tose en la curva de tu brazo (codo) y aléjate de otras personas cuando lo hagas.
  • Desinfecta regularmente las superficies como el volante del automóvil, los pomos de las puertas, mandos, los teléfonos móviles, etc.
  • Abstente de vacaciones privadas.
  • Evita usar el transporte público si es posible.
  • No asistas a ningún tipo de evento importante.
  • No realices las compras necesarias en las horas punta, utiliza los servicios de recogida y entrega.

¿Por qué las medidas de higiene son tan importantes en tiempos de Coronavirus?


En un ambiente limpio y bien mantenido donde se limpia regularmente, el riesgo de transmisión de patógenos se minimiza considerablemente. Las superficies ya no son un caldo de cultivo para gérmenes, bacterias o virus. Incluso en lugares de difícil acceso, los patógenos se eliminan más a fondo.

