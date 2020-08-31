Cuando la higiene es lo más importante
El nuevo coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2, se está extendiendo por todo el mundo. La principal vía de transmisión de persona a persona parece ser la infección por gotitas. Con simples medidas de higiene, cada individuo puede ayudar a protegerse y proteger a otros de la enfermedad pulmonar que pone en peligro la vida y detener su rápida propagación. Nuestro tema especial está dedicado a los métodos más efectivos de protección contra la infección.
¿De dónde viene el coronavirus?
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que COVID-19 era una pandemia. La enfermedad pulmonar es causada por el coronavirus SARS-CoV-2. A diferencia de una epidemia, la aparición de una enfermedad infecciosa en una pandemia no está localizada y puede extenderse por todo el mundo, como se puede observar actualmente. Una infección con el virus corona se manifiesta a través de síntomas similares a la gripe, como tos, fiebre, rinitis y fatiga. También son posibles problemas respiratorios, dolor de garganta, dolores de cabeza y dolor en las extremidades, náuseas, diarrea y escalofríos. El curso de la enfermedad es individualmente diferente y varía mucho. Son posibles progresiones sin síntomas, así como neumonía grave con insuficiencia pulmonar y muerte. Los investigadores suponen que el patógeno corona SARS-CoV-2 se transmitió de un animal salvaje a un ser humano en un mercado de alimentos en la ciudad china de Wuhan (provincia de Hubei). Sin embargo, qué animal originalmente portaba el virus aún no se ha aclarado sin lugar a dudas. En la actualidad, se supone que el patógeno se transmitió primero de los murciélagos a otros animales antes de propagarse a los humanos, presumiblemente al comer un animal que sirvió como huésped intermedio para el patógeno SARS-CoV-2 y se ofreció a la venta en el mercado .
Desencadenante de enfermedades infecciosas
Las enfermedades infeccioasas pueden ser causadas por varios patógenos, incluidos virus, bacterias u hongos.
¿Cómo se transmite el Coronavirus SARS-CoV-2?
Infección por gotitas:
Según el conocimiento actual, el patógeno corona SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de la llamada infección de gotas. Esto implica que las personas tosen o estornudan y distribuyen los patógenos en el aire. Otras personas inhalan estos patógenos y, en el peor de los casos, también se infectan con ellos.
Infección indirecta:
La transmisión indirecta del virus también es posible. Las personas que previamente tosieron o estornudaron en sus manos tocan objetos tales como manijas de puertas, teléfonos móviles, pantallas táctiles o respaldos de sillas. Los virus permanecen en la superficie y llegan a personas sanas desde allí.
Infección de contacto (infección de frotis):
La infección de frotis también es una forma de propagación de enfermedades virales. Por ejemplo, incluso los restos residuales contaminados más pequeños de heces humanas pueden llegar a una persona sana a través de las manos sucias. La infección también es posible si el patógeno ingresa al cuerpo directamente a través de las membranas mucosas de los ojos, la garganta y la nariz o las vías respiratorias superiores, por ejemplo a través de un beso. Todavía no se ha aclarado finalmente si el SARS-CoV-2 se propaga a través de una infección de frotis. Una de las medidas más efectivas para prevenir la infección del frotis es lavarse bien las manos con jabón estándar.
¿Cómo puede protegerse y proteger a otros de la infección?
Como actualmente no existe una vacuna contra el coronavirus, es muy importante seguir medidas básicas de higiene, tanto en entornos privados como en higiene personal, así como en espacios públicos.
¿Por qué las medidas de higiene son tan importantes en tiempos de Coronavirus?
En un ambiente limpio y bien mantenido donde se limpia regularmente, el riesgo de transmisión de patógenos se minimiza considerablemente. Las superficies ya no son un caldo de cultivo para gérmenes, bacterias o virus. Incluso en lugares de difícil acceso, los patógenos se eliminan más a fondo.
Sigue leyendo:
Medidas de limpieza para la limpieza e higiene en el hogar y en lugares públicos.