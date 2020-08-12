SOLUCIONES Y SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIALES
Le ofrecemos todo lo que necesita. Mucho más de lo que le podemos presentar aquí. Con nuestros aspiradores para uso industrial, inyectores de hielo seco, sistemas de limpieza interior de depósitos, equipos de chorro a presión alta y extrema, fregadoras y barredoras de suelos cubrimos prácticamente todas las necesidades en todos los ámbitos de la industria. Tan solo nos tiene que decir a qué desafío se enfrenta. Nosotros le decimos cómo puede hacerle frente de la forma más eficaz y económica posible.
Soluciones industriales completas
Éxito en todos los niveles
Porque la suciedad no conoce límites, necesita soluciones de limpieza que abarquen todos los procesos de una empresa industrial: desde la infraestructura hasta la propia producción, pasando por todos los ámbitos relativos a la producción, la instalación de «limpieza in situ». Para esta gran variedad de tareas necesita más que la suma de aplicaciones individuales. Necesita un sistema que garantice unos resultados óptimos continuos. Y esto se lo ofrecemos nosotros.
Nuestro sistema Kärcher
Conjuntamente con usuarios como usted buscamos las soluciones, los productos y los servicios más innovadores. Siempre con el objetivo de ofrecer un sistema optimizado. Un sistema compuesto por equipos, accesorios, detergentes y servicios que puede integrarse sin problemas en los procesos industriales y aporta un valor añadido efectivo como solución industrial. En de nitiva, un sistema que marca la diferencia. Nuestro sistema Kärcher.
Un socio para todo
En la industria surgen muchas tareas de limpieza, a menudo muy especiales: equipos e instalaciones, moldes y piezas, además de pasillos de transporte y superficies de almacenaje en el interior y exterior. Cada uno de estos ámbitos es en sí muy complejo.
Para poder incluirlos en un sistema funcional de la máxima eficacia y rentabilidad se necesitan muchos conocimientos y una amplia experiencia. Nosotros, como líder del mercado internacional en tecnología de limpieza, tenemos este conocimiento y más de 75 años de experiencia. Tenemos el exclusivo sistema Kärcher. Y tenemos la solución para cada una de sus tareas.
¿En qué se beneficia usted? Todo son ventajas.
Aumente la rentabilidad gracias a una gestión inteligente de la limpieza. Además, la limpieza en todas las zonas le permite aumentar la calidad. Y, con nuestros procedimientos de limpieza innovadores, cuidadosos y conservadores, optimiza la conservación y el mantenimiento de sus instalaciones.
El uso de nuestras soluciones a medida para entornos especiales de producción le permite cumplir los estándares de higiene y seguridad especícos del sector en cualquier momento.
Para entornos extremos y críticos como zonas con riesgo explosivo, zonas de peligro, áreas con temperaturas extremas y acceso limitado le ofrecemos soluciones altamente especializadas. Al mismo tiempo, le ayudamos en su
actividad principal. Y usted se benecia adicionalmente de tiempos de espera reducidos.
Una de las tareas de limpieza más exigente es la eliminación de sustancias críticas. No importa si son explosivas o peligrosas para la salud, oleosas, grasas o resistentes, con nuestras aplicaciones especiales puede eliminar de forma fiable y segura prácticamente cualquier tipo de suciedad sin dañar sus instalaciones. Y contra la suciedad extremadamente rebelde y las incrustaciones, aplique la fuerza pura del agua allí donde sea posible desde el punto de vista técnico. Con nuestros sistemas de chorro de agua de alta presión eliminará de forma específica cualquier tipo de suciedad, incluso barnices, recubrimientos y hormigón endurecido.
Las pausas son importantes si están planificadas. Y para que esto continúe así, le ofrecemos soluciones de limpieza que puede utilizar de forma paralela a sus procesos de producción sin interrupciones. Todo ello con tiempos de ajuste y transformación mínimos.
Su entorno laboral ya es sucientemente complejo. Por eso, se alegrará de la facilidad con la que se manejan nuestros equipos de limpieza. Esto también se aplica a los requisitos especiales. Y para que después de la limpieza no se encuentre con nuevos problemas, le ayudamos con un procedimiento respetuoso con el medio ambiente para la limpieza y el tratamiento de residuos de la producción y aguas residuales.
Aspiración industrial
Aspirador. Limpio. Robusto
El aspirador tiene numerosas aplicaciones en la industria: desde polvo fino hasta suciedad gruesa, sólidos o líquidos, elementos móviles o fijos. Desarrollamos
para usted soluciones de aspiración estándar o personalizadas para los más diversos sectores y campos de aplicación. Solo nos tiene que decir qué y dónde tiene que aspirar. Le enseñamos la mejor manera de hacerlo.
Aspirando gana incluso dinero. La limpieza es un requisito importante en la industria para garantizar una alta y continuada calidad del producto. Y esto es la base para obtener precios más elevados en el mercado.
Sus ventajas con nuestros aspiradores de uso industrial
- Extrema robustez: materiales de alta calidad y conexiones duraderas.
- Estabilidad durante muchos años.
- Equipos extremadamente potentes, incluso para el servicio de tres turnos.
- Aspirador de seguridad para aplicaciones peligrosas para la salud
- Soluciones especiales específicas para cada cliente para el funcionamiento estacionario.
Ejemplos de aplicación
- Virutas de metal, granulados, residuos de troquelado
- Polvos nocivos para la salud
- Polvos explosivos
- Refrigerantes, lubricantes y aceites
- Polvo
- Materiales compuestos de fibra
Campos de aplicación
- Industria automovilística
- Construcción de instalaciones y equipos
- Metalurgia y tecnología de conformado
- Fabricación de herramientas y tratamiento de metales
- Coquería y refinería de petróleo
- Tratamiento del cristal y la piedra
- Fabricación de papel e industria de la impresión
- Industria alimentaria
- Fabricación de almidón y tabaco
- Fabricación de goma y plástico
- Procesamiento de madera y fabricación de muebles
- Industria química
- Industria farmacéutica
- Servicios municipales
Industria de procesado del metal
Industria automovilística
Limpiadoras de ultra alta presión
Unificación de competencias. Fuerza extraordinaria
Hemos aunado las competencias de Kärcher y WOMA para poder ofrecerle la limpiadora de ultra alta presión perfecta para los usos más duros en la industria y la construcción. El resultado es nuestra nueva gama UHP (Ultra High Pressure).
Nuestra nueva gama UHP le ofrece desde equipos de ultra alta presión estándar y compactos con una presión de trabajo a partir de 350 bar hasta la gama superior, con una extraordinaria presión de trabajo de 2800 bar. Dispone de estos servicios como soluciones integradas en el proceso tanto móviles como estacionarias. Las soluciones configuradas individualmente pueden generar presiones de trabajo de hasta 4000 bar. Las bombas industriales altamente eficaces empleadas para tal fin proceden de nuestro «Competence Center WOMA», centro pionero en tecnología de alta presión.
Sus ventajas
- Respeto del medio ambiente
- Rentabilidad
- Tecnologías innovadoras
- Potencia perfectamente dosificada
- Seguridad para el usuario
Ejemplos de aplicación
- Saneamiento y eliminación de hormigón
- Limpieza de tuberías, conjuntos de tuberías e intercambiadores de calor
- Limpieza de depósitos, tamices y filtros
- Eliminación de reubrimientos y pinturas
- Eliminación de óxido
- Preparación de superficies
- Abrasivos
- Todo tipo de eliminación de superficies
Campos de aplicación
- • Industria automovilística
• Construcción naval y mantenimiento
• Industria alimentaria
• Industria química
• Construcción de maquinaria
• Tratamiento de metal, acero y aluminio
• Tratamiento de la piedra
• Producción de papel
• Tratamiento y refinamiento de productos petrolíferos / aceites minerales refinados
• Transporte
• Construcción
• Minería
• Limpieza de edificios
• Edificios públicos
• Centrales eléctricas
• Desmantelamiento y descontaminación
Limpieza con hielo seco
Pulverización con hielo seco: potente, cuidadosa, sin dejar restos
¿Desea eliminar la suciedad incrustada de forma tan eficaz como cuidadosa? En tal caso, los sistemas para limpieza con hielo seco «Ice Blaster» de Kärcher son lo que usted necesita. Con aire comprimido y pellets de hielo seco, se eliminan sin esfuerzo restos de goma, aceites, grasas, yeso, pintura, etc., de piezas mecanizadas y superficies.
Utilice nuestros sistemas para limpieza con hielo seco «Ice Blaster» sin problemas incluso en zonas donde una limpieza con agua o arena está prohibida legalmente o no es rentable. Los pellets de hielo seco se descomponen sin dejar restos ni humedad. Por lo tanto, también puede limpiar componentes para los que no es adecuado el procedimiento tradicional, por ejemplo, electromotores. Usted mismo puede fabricar muy fácilmente los pellets con nuestros peletizadores. Y con los accesorios adecuados para cada una de las múltiples aplicaciones, consigue siempre unos resultados de limpieza convincentes.
Sus ventajas
- Ya no es necesario ningún trabajo preliminar
- Mínimos tiempos de inactividad de los equipos
- Limpieza ecológica
- Las superficies permanecen intactas
- No quedan residuos
- Limpieza durante la producción
- No es necesario ningún desmontaje
Ejemplos de aplicación
- Robots
- Moldes
- Instalaciones de llenado
- Sistemas de transporte y cintas transportadoras
- Vehículos industriales
- Componentes hidráulicos y mecánicos
- Componentes eléctricos
- Armarios eléctricos
Campos de aplicación
- Industria del automóvil, fundiciones y plantas de moldeo de plásticos por inyección.
- Imprentas
- Industria de plásticos y de embalajes
- Industria de madera y papel
- Industria eléctrica
- Industria alimentaria, farmacéutica y cosmética
- Fabricación de maquinaria, acero y metal
- Servicios municipales
Limpieza de moldes con hielo seco
Eliminación de de la capa interior con hielo seco
Limpieza interior de depósitos
Depósitos, silos, contenenedores: la limpieza perfecta
En el sector del transporte y en la industria se utilizan varios tipos de depósitos para distintos materiales. Para su correcta limpieza le ofrecemos soluciones a medida basadas en componentes modulares.
Diseñamos su instalación en función del objetivo de limpieza, el producto en cuestión y los intervalos de limpieza. Para ello, tenemos en cuenta todos los factores especícos, como tamaño, geometría, suciedad típica y factores externos. Con nuestras soluciones de sistema puede cumplir los distintos requisitos de limpieza
de depósitos, silos y contenedores en todos los aspectos y de forma profesional.
Sus ventajas:
- Ahorro energético
- Reducción de los costes de aguas residuales
- Fácil instalación
- Elevada seguridad de costes y planificación
- Máxima flexibilidad y movilidad
- Estructura modular con componentes individuales acreditados
Ejemplos de aplicación
- Depósitos y silos
- Contenedores de 20 pies (ISO)
- Vagones cisterna ferroviarios
- Contenedores IB
- Bidones
- Recipientes de todo tipo
Campos de aplicación
- Industria química y comercio
- Transporte y logística
- Industria alimentaria
- Cervecerías y empresas de bebidas
Solución para la limpieza interior de depósitos (versión corta)
Solución para la limpieza interior de depósitos (versión larga)
Limpieza de reactores y cisternas
Soluciones de sistema para recipientes y depósitos para agitadores y reactores
Si trabaja con una gran variedad de materiales y procesos, necesita soluciones individuales para cumplir con los elevados requisitos de higiene y limpieza.
Le ofrecemos estas soluciones en todas las formas posibles: móviles, fijas, completamente integradas y automatizadas.
El esquema simplicado del sistema le muestra cómo puede ser una solución de limpieza modular. La unidad de limpieza móvil recorre el depósito y el cabezal pulverizador desplazable llega a todas las superficies de las paredes interiores y de las piezas de montaje. Tras la limpieza, se reintroduce el medio de limpieza en el depósito del circuito cerrado y se filtra. Parece sencillo, pero requiere una elevada competencia y experiencia técnica. Tenemos las dos cosas. Y las ponemos en práctica por completo para sus tareas.
Sus ventajas:
- Ahorro de tiempo y mayor disponibilidad
- Seguridad de los procesos mediante un resultado de limpieza fiable
- Flexibilidad gracias a la modularidad
- Sostenibilidad y eficacia
- Seguridad en el trabajo
- Desde una presión media (50 bar) hasta una presión máxima (1500 bar)
- Con agua fría o caliente o vapor caliente
- Con soluciones acuosas, agua desmineralizada, ácidos, lejías o disolventes
Ejemplos de aplicación
- Recipientes para agitadores
- Contenedores IB
- Bidones
- Reactores
- Calderas
- Depósitors móviles
Campos de aplicación
- Industria química
- Industria cosmética
Limpiadoras de alta presión estacionarias
Instalación fija, disponibilidad inmediata
Haga lo mismo que muchos usuarios industriales, que utilizan nuestras instalaciones estacionarias de alta presión por su elevada potencia, ecacia y larga vida útil desde hace décadas. Una unidad de alta presión puede suministrar hasta 17 puntos de uso para el funcionamiento simultáneo con varias lanzas.
Las instalaciones estacionarias de limpieza con alta presión pueden cubrir toda la gama de potencias. En cualquier caso, se garantiza la eficacia, seguridad y rentabilidad. Desde una unidad de abastecimiento central se suministra agua con alta presión a través de tuberías hasta unos puntos de uso instalados fijos, donde está disponible sin limitaciones en función de las necesidades. De forma ininterrumpida, 24 horas, 7 días a la semana, sin necesidad de rellenar, ni tiempos de ajuste ni interrupciones del trabajo.
Sus ventajas
- Ahorro de costes gracias a tiempos de ajuste cortos
- Disponibilidad cntante: en cualquier sitio, en cualquier momento
- Seguridad en el trabajo
- Cumplimiento de las normas legales de higiene
- Costes reducidos
Ejemplos de aplicación
- Carnicerías y mataderos
- Zonas de producción de alimentos en general
- Cubiertas de cruceros
- Piscinas y baños termales
- Instalaciones de producción industrial
Campos de aplicación
- Industria alimentaria
- Cruceros
- Industria automovilística y talleres
- Industria química y de tratamiento de metales
Lavado de piezas
Piezas siempre en perfecto estado
No es posible imaginarnos la producción industrial y el mantenimiento sin las lavadoras de piezas. ¿Todavía limpia las herramientas y los equipos sucios con
disolventes? Con nuestras lavadoras de piezas puede obtener unos resultados de limpieza ejemplares sin utilizar ningún tipo de disolvente.
Con nuestras lavadoras de piezas y detergentes con base de agua elimina sin esfuerzo y en profundidad grasas, aceites y cualquier otro tipo de suciedad, pudiendo elegir entre un procedimiento automático, manual o biológico.
Sus ventajas
- Detergente con base de agua y ecológico
- Zona de trabajo de configuración ergonómica
- Robusta y de alta calidad
- Gastos de eliminación reducidos
Ejemplos de aplicación
- Herramientas
- Cajas de engranaje
- Piezas de equipos
- Componentes de motores
- Componentes sucios de aceite y grasa
- Componentes en el mantenimiento
Campos de aplicación
- Talleres de vehículos y otros
- Centros de servicios y mantenimiento
- Mecanización
- Limpieza de componentes en el mantenimiento
- Fabricación
Lavado de piezas
Protección en el trabajo
La seguridad es lo primero
La seguridad en el trabajo es un tema de máxima importancia en la industria. En muchas áreas se prescriben medidas generales de protección en el trabajo; en trabajos con un alto grado de peligrosidad es obligatorio el uso de equipos de protección certificados.
Nuestros equipos de protección le ofrecen una protección fiable frente a la suciedad, la humedad, el ruido y las lesiones. Además, los diseños ofrecen un aspecto moderno y fresco. Para fabricar nuestros equipos de protección utilizamos materiales de alta calidad fáciles de cuidar, robustos y especialmente resistentes. Y con
todos nuestros equipos de protección profesional puede disfrutar de una libertad de movimiento óptima y una gran comodidad de transporte.
Sus ventajas
- Protección integral para el usuario/operario del equipo
- Seguridad en el trabajo
- Visión perfecta y nítida
- Buen agarre y comodidad elevada
- Protección altamente eficaz
- Buena sensación de seguridad
- Comodidad con un buen aislamiento acústico
Para su uso en el trabajo con técnicas de chorro, como por ejemplo:
- Trabajo con inyectores de hielo seco
- Trabajo con equipos de ultra alta presión