SOLUCIONES Y SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIALES

Un socio para todo

En la industria surgen muchas tareas de limpieza, a menudo muy especiales: equipos e instalaciones, moldes y piezas, además de pasillos de transporte y superficies de almacenaje en el interior y exterior. Cada uno de estos ámbitos es en sí muy complejo.

Para poder incluirlos en un sistema funcional de la máxima eficacia y rentabilidad se necesitan muchos conocimientos y una amplia experiencia. Nosotros, como líder del mercado internacional en tecnología de limpieza, tenemos este conocimiento y más de 75 años de experiencia. Tenemos el exclusivo sistema Kärcher. Y tenemos la solución para cada una de sus tareas.



¿En qué se beneficia usted? Todo son ventajas.

Aumente la rentabilidad gracias a una gestión inteligente de la limpieza. Además, la limpieza en todas las zonas le permite aumentar la calidad. Y, con nuestros procedimientos de limpieza innovadores, cuidadosos y conservadores, optimiza la conservación y el mantenimiento de sus instalaciones.

El uso de nuestras soluciones a medida para entornos especiales de producción le permite cumplir los estándares de higiene y seguridad especícos del sector en cualquier momento.

Para entornos extremos y críticos como zonas con riesgo explosivo, zonas de peligro, áreas con temperaturas extremas y acceso limitado le ofrecemos soluciones altamente especializadas. Al mismo tiempo, le ayudamos en su

actividad principal. Y usted se benecia adicionalmente de tiempos de espera reducidos.

Una de las tareas de limpieza más exigente es la eliminación de sustancias críticas. No importa si son explosivas o peligrosas para la salud, oleosas, grasas o resistentes, con nuestras aplicaciones especiales puede eliminar de forma fiable y segura prácticamente cualquier tipo de suciedad sin dañar sus instalaciones. Y contra la suciedad extremadamente rebelde y las incrustaciones, aplique la fuerza pura del agua allí donde sea posible desde el punto de vista técnico. Con nuestros sistemas de chorro de agua de alta presión eliminará de forma específica cualquier tipo de suciedad, incluso barnices, recubrimientos y hormigón endurecido.

Las pausas son importantes si están planificadas. Y para que esto continúe así, le ofrecemos soluciones de limpieza que puede utilizar de forma paralela a sus procesos de producción sin interrupciones. Todo ello con tiempos de ajuste y transformación mínimos.

Su entorno laboral ya es sucientemente complejo. Por eso, se alegrará de la facilidad con la que se manejan nuestros equipos de limpieza. Esto también se aplica a los requisitos especiales. Y para que después de la limpieza no se encuentre con nuevos problemas, le ayudamos con un procedimiento respetuoso con el medio ambiente para la limpieza y el tratamiento de residuos de la producción y aguas residuales.