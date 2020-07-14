PDIR: Las 4 letras de una limpieza impecable
Una rutina de limpieza regular y eficiente es de gran importancia dentro del sector hotelero y restaurantes. De hecho, es fundamental. Y eso se aplica a las áreas exteriores e interiores, incluidas las habitaciones y los pasillos. Un concepto bien pensado, un programa regular y máquinas y agentes de limpieza adecuados son lo que se requiere para hacerlo bien. La sigla y proceso de limpieza PDIR es de gran ayuda para llevarlo a cabo.
Qué significa PDIR?
PDIR es un acronomio basado en las primeras letras de las siguientes actividades de limpieza:
Preventivo
Limpieza preventiva: recoger la suciedad en las áreas externas antes que es llevado al interior del edificio.
Diario
Limpieza diaria de mantenimiento: limpieza de rutina para mantener el nivel de limpieza adecuado
Intermedia
Limpieza intermedia: limpieza un poco mas profunda que la diaria y que ayuda a reducir la cantidad de limpiezas profundas o de larga duración.
Restaurativa
Limpieza restaurativa o tambien conocida como limpieza profunda es aquella de larga duración que reconstituye la superficie a limpiar en un estado semejante al inicial.
La coordinación es clave
El proceso de limpieza PDIR hace la diferencia en su hotel o restaurante cuando los cuatro tipo de limpieza se coordinan como parte de un proceso bien organizado. Si se utiliza este sistema de limpieza con regularidad se ahorrara tiempo, materiales y recursos en el mantenimiento diario.
Le interesa conversar al respecto. Contactenos. Mas que encantados de visitarle.
Limpieza preventiva: mantener impecables las áreas exteriores
El concepto de limpieza preventiva aborda la suciedad en las áreas exteriores. Una limpieza profunda de las áreas al aire libre puede ayudar a reducir la cantidad de suciedad que se arrastra hacia el interior de un edificio hasta en dos tercios. Es importante no olvidar el pavimento y las partes de la vía que están cerca de la zona de entrada. Sin hablar de los estacionamientos, cualquier otra entrada del hotel y las zonas públicas frente a las entradas de mercancías, bares y restaurantes. Y luego están las áreas exteriores que pertenecen al hotel, como patios y balcones, ya que pronto también se pueden acumular grandes cantidades de suciedad aquí y llevarse a los pasillos, escaleras y habitaciones. Dado que existe la opción de utilizar barredoras (aspiradoras) y hidrolavadoras de alta presión cuando sea necesario, la limpieza preventiva requiere menos tiempo y trabajo duro que se necesita para limpiar las habitaciones. Dado que este tipo de limpieza aborda la principal fuente de suciedad, las áreas exteriores, tiene un gran impacto en todas las medidas de limpieza y mantenimiento posteriores.
Limpieza de mantenimiento diario: para higiene y una imagen impecablemente limpia
La limpieza de mantenimiento diario es parte de la rutina en un hotel, lo que ayuda a lograr el nivel de limpieza deseado y, por lo tanto, garantiza que los huéspedes y empleados se sientan felices y a gusto. También es una necesidad que evita daños permanentes causados por la suciedad que se adhiere a las superficies, lo que significa que alarga considerablemente su vida útil.
Limpieza de pisos textiles
Las aspiradoras verticales de tipo cepillo han demostrado ser especialmente eficaces para la limpieza diaria de alfombras y revestimientos textiles para suelos. El cepillo para alfombras del cabezal de succión funciona con un motor independiente. Llega hasta la base de la fibra de la alfombra, empujando la tierra suelta hacia el canal de succión y enderezando la fibra al mismo tiempo. Esto evita que se produzcan daños en el revestimiento del suelo. Las manchas provocadas por el café, el té, el vino tinto o el alquitrán también deben eliminarse inmediatamente con un quitamanchas para dar una impresión general de limpieza. El Quitamanchas Universal RM 769 es ideal para esto, con la opción de aplicarlo a cualquier revestimiento de piso y tapizado textil.
Limpieza de pisos duros
Cuando se trata de limpiar revestimientos de pisos resistentes y duros, como linóleo o baldosas, los sistemas de limpieza manual son una opción popular. Pero si el área a limpiar cubre más de 100 m², puede tener sentido financiero utilizar una fregadora compacta. Un beneficio aquí es que el uso de una máquina garantiza una limpieza más profunda que hacer todo a mano. Además de eso, las fregadoras aspiran inmediatamente la suciedad suelta, lo que hace que el proceso sea mucho más higiénico. Se utiliza un cepillo de disco para revestimientos de suelos lisos, mientras que un cepillo cilíndrico se utiliza para superficies rugosas. FloorPro Wipe Care RM 780 es un agente de limpieza ideal, ya que genera poca espuma y no presenta riesgo de resbalones una vez que se completa la limpieza.
Limpieza intermedia: clave para evitar los una frecuencia mayor de limpiezas profundas
Siempre se requiere una limpieza intermedia de vez en cuando, incluso cuando la limpieza de mantenimiento se realiza a diario. Ayuda a mantener un alto nivel de limpieza y a reducir la cantidad de limpieza profunda requerida, la cual requiere mucho tiempo y, por lo tanto, es costosa.
Es vital seleccionar el método correcto para evitar por ejemplo restringir a los huéspedes y causar tiempos de inactividad en las operaciones del hotel. En otras palabras, se debe seleccionar un método de limpieza que no implique que el revestimiento del piso se empape excesivamente para garantizar que las personas puedan volver a caminar sobre él poco después de la limpieza. Esto es importante sobre todo en los pasillos de los hoteles.
Si se realiza una limpieza intermedia de vez en cuando, la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicados a la limpieza diaria disminuirá enormemente
Limpieza profunda: restauración del estado original
A pesar de todos los demás esfuerzos de limpieza y mantenimiento, no es posible evitar la limpieza profunda de los revestimientos para pisos. El objetivo, en la medida de lo posible, es devolver el pavimento a su estado original y grado de resistencia al deslizamiento. De los cuatro métodos de limpieza, la limpieza profunda es la que consume más tiempo, materiales y personal. Sin embargo, puede retrasarse bastante tiempo si la rutina de limpieza diaria se lleva a cabo de forma regular y adecuada.
Alfombras y Tapiceria: Sistema Puzzi
Se utiliza una máquina de extracción por pulverización para la limpieza profunda de fibras de revestimientos de suelos textiles. Para restaurar el diseño y el color a su condición original, el agente de limpieza seleccionado se aplica en el revestimiento del piso usando una boquilla para pisos y aplicando presión de rociado. La suciedad suelta se vuelve a aspirar como parte del mismo proceso. El siguiente paso es enjuagar el revestimiento del piso con agua limpia y luego usar una aspiradora tipo cepillo vertical para una limpieza profunda una vez que se haya secado por completo (al menos ocho horas). Es importante que nadie camine por el suelo mientras se seca. Si se utiliza una boquilla manual, el método de extracción por pulverización también es adecuado para limpiar tapizados y colchones. Como regla general, tiene sentido aplicar un agente protector de fibras a los revestimientos y superficies textiles de suelos.
Suelo duros y resistentes: fregadoras
Es necesario utilizar fregadoras para una limpieza profunda cuando los revestimientos para suelos duros y elásticos se han vuelto antiestéticos debido a la acumulación de suciedad y residuos de agentes de limpieza. Este proceso se diferencia de la limpieza intermedia en que se utiliza un método de dos pasos: en primer lugar, los agentes de limpieza se aplican utilizando la máquina (generalmente un limpiador profundo en una dosis más alta) y se frotan uniformemente de lado a lado, en el contacto necesario hora. Una vez que se suelta la suciedad, la flota la aspira. Luego, el revestimiento del piso se enjuaga con un método de un solo paso. Los revestimientos de suelo resilientes, incluidos los de linóleo y PVC, se protegen con otro revestimiento una vez que se han secado lo suficiente. Los revestimientos de piedra natural y baldosas generalmente no necesitan una capa protectora.
Suelos de madera: Fregado con cepillos cilindricos
Si los pisos de madera están extremadamente sucios, no hay más remedio que usar una fregadora con un cabezal de cepillos cilíndricos para una limpieza profunda. Aquí también se pone en práctica el método de un solo paso. En este caso, el agente limpiador (con Universal Cleaner RM 770 sin tensioactivos) se aplica y se frota en la misma dirección que la veta de la madera, mientras que la suciedad suelta se aspira de nuevo simultáneamente. Este proceso se repite hasta que el revestimiento del suelo de madera ha sido completamente restaurado a su antigua gloria. Una vez que ha tenido tiempo de secarse, se aplica la cera o aceite a mano y el suelo de madera se pule en seco utilizando cepillos suaves de pulido sobre la fregadora según el tiempo de contacto estipulado.
Quizas le puede interesar:
Controlling oak processionary moths in an environmentally friendly manner
For some years now, the oak processionary moth has been on the rise. Where people live, it can become a health risk due to its poisonous stinging hairs. The right approach to tackling the insect is therefore decisive.
Professional cleaning of industrial floors
Industrial floors require particular care and attention – both during manufacture and in terms of their coating, cleaning and maintenance. Which cleaning method to use depends largely on the texture of the floor.
Maintenance of green and outdoor areas
In spring, a mammoth job lies ahead for municipalities: Lawn areas in parks need to be trimmed, weeds removed effectively and paths and parking spaces must be cleared of shrubs, dust and dirt. With expertise and the appropriate equipment it is possible to master the various tasks.