PDIR: Las 4 letras de una limpieza impecable

Limpieza intermedia: clave para evitar los una frecuencia mayor de limpiezas profundas

Siempre se requiere una limpieza intermedia de vez en cuando, incluso cuando la limpieza de mantenimiento se realiza a diario. Ayuda a mantener un alto nivel de limpieza y a reducir la cantidad de limpieza profunda requerida, la cual requiere mucho tiempo y, por lo tanto, es costosa.

Es vital seleccionar el método correcto para evitar por ejemplo restringir a los huéspedes y causar tiempos de inactividad en las operaciones del hotel. En otras palabras, se debe seleccionar un método de limpieza que no implique que el revestimiento del piso se empape excesivamente para garantizar que las personas puedan volver a caminar sobre él poco después de la limpieza. Esto es importante sobre todo en los pasillos de los hoteles.

Si se realiza una limpieza intermedia de vez en cuando, la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicados a la limpieza diaria disminuirá enormemente