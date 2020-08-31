Peste porcina africana: prevención mediante la limpieza

Paso 2: Comprobación del trabajo de higiene.

Además, se debe controlar el trabajo de higiene en sí mismo y, si de necesario, se debe realizar la limpieza en las unidades del cobertizo y salas asociadas, mediante la estricta separación en zonas blancas y negras.

Esta separación en un área negra sucia y un área blanca limpia da como resultado no solo el estricto cumplimiento de las regulaciones sobre duchas y cambio de ropa para los visitantes y empleados del cobertizo, sino también la limpieza constante de ambas áreas. en la secuencia blanco antes que negro. En este sentido, en la zona blanca el uso de aspiradoras en seco y húmedo y limpiadores a vapor puede aumentar significativamente la efectividad de la limpieza de paredes, pisos y áreas húmedas, como tambien reducir el tiempo de limpieza.

En la práctica, esto conlleva a una revaluación de la organización de la granja desde un punto de vista fisico para garantizar estrictamente que los cerdos se mantengan alejados de zonas sensibles (bodega de la alimentos) y al mismo tiempo, si es necesario, analizar permisos de acceso distintas zonas del establo.