Peste porcina africana: prevención mediante la limpieza
Con el brote de peste porcina africana (PPA) en Bélgica, el virus ha llegado a Europa central. Se conocen casos desde hace mucho tiempo en algunas partes de Europa del Este, África y China. Por tanto, ya no puede excluirse la posibilidad de que la enfermedad se introduzca en otros países del mundo como resultado de viajes de vacaciones, turismo de caza o transporte de mercancías y animales. Una limpieza adecuada en la granja permite a los agricultores hacer una contribución importante a la protección de su ganado
Protección mediante una higiene sin concesiones
La peste porcina africana (PPA) es una infección viral grave que afecta solo a los cerdos salvajes y domésticos y puede ser mortal para ellos. La propagación del virus de la peste porcina africana a menudo se debe a la eliminación descuidada de los desechos de alimentos contaminados. La higiene absoluta en la granja es un requisito previo indispensable para proteger eficazmente al ganado contra el virus. Se deben tomar las siguientes medidas para prevenir el brote de la enfermedad:
Paso 1: Verificar la organización de la finca
En principio, recomendamos seguir estrictamente las regulaciones de la UE sobre bioseguridad (Higiene de la alimentación animal (EC 183/2005), Higiene alimentaria (EC 852/2004), Seguridad alimentaria (EC 178/2002), Ley de salud animal (UE 2016). / 429)).
Luego, en conjunto son su veterinario a cargo de la finca, es importante prevenir las vías de transmisión conocidas, es decir, el contacto con personas, alimentos para animales, alimentos contaminados, desechos de mataderos, pero también estiércol, equipos y vehículos (por ejemplo, transportadores de ganado). También se debe tener en cuenta la ropa
Paso 2: Comprobación del trabajo de higiene.
Además, se debe controlar el trabajo de higiene en sí mismo y, si de necesario, se debe realizar la limpieza en las unidades del cobertizo y salas asociadas, mediante la estricta separación en zonas blancas y negras.
Esta separación en un área negra sucia y un área blanca limpia da como resultado no solo el estricto cumplimiento de las regulaciones sobre duchas y cambio de ropa para los visitantes y empleados del cobertizo, sino también la limpieza constante de ambas áreas. en la secuencia blanco antes que negro. En este sentido, en la zona blanca el uso de aspiradoras en seco y húmedo y limpiadores a vapor puede aumentar significativamente la efectividad de la limpieza de paredes, pisos y áreas húmedas, como tambien reducir el tiempo de limpieza.
En la práctica, esto conlleva a una revaluación de la organización de la granja desde un punto de vista fisico para garantizar estrictamente que los cerdos se mantengan alejados de zonas sensibles (bodega de la alimentos) y al mismo tiempo, si es necesario, analizar permisos de acceso distintas zonas del establo.
Paso 3: documentación de todas las medidas
La documentación de todas las medidas asegura un alto grado de transparencia y comprensión. Además, proporciona una visión general para mantener bajo control el esfuerzo y el gasto incluso con altos estándares de bioseguridad, al tiempo que garantiza una protección óptima de los cerdos en la granja.
Resultados mejorados con limpiadores de alta presión con agua caliente
El uso de limpiadores de alta presión con agua caliente mejora el resultado hasta en un 40 por ciento, acelerando el calor el proceso de secado de las áreas limpiadas. El tiempo así ahorrado puede utilizarse, entre otras cosas, para la reparación constante de pequeñas grietas, huecos o agujeros con el fin de eliminar las fuentes de contaminación de bacterias y virus. Los roedores y otros portadores de gérmenes también se mantienen afuera. También deben combatirse de forma rutinaria fuera de los cobertizos como medida de precaución. Esto también contribuye a la interrupción de las cadenas de infección.
Si puede elegir siempre prefiera equipos de alta presion estacionarios por Bioseguridad
El alto nivel de bioseguridad que se garantiza con las limpiadoras de alta presión estacionarias que están instaladas de forma permanente en un solo lugar es ideal, pero en el caso de no lograrlo esto puede tambien alcanzarse mediante equipos moviles siempre y cuando se cumplan algunos puntos.
- La limpiadora de alta presión móvil simpre debe mantenerse aire libre o en la antesala del cobertizo para evitar el contacto con los gérmenes del cobertizo.
- Para cada unidad se debe disponer por separado de una manguera y una pistola de gatillo con lanza. En este caso, es importante que en el caso de longitudes de manguera superiores a 60 m, el diámetro de la manguera se compruebe y se ajuste según sea necesario para evitar pérdidas de presión.
