Limpieza e higiene de paredes, azulejos y máquinas

El piso de una cocina comercial es un desafío particular. El trasfondo: Un nivel muy alto de seguridad en los pies es un requisito para prevenir accidentes laborales. Si un piso normal ofrece un valor antideslizante de R9, una cocina comercial debe tener un valor de R11 a R13. Las baldosas estructuradas también tienen protuberancias de desplazamiento para que el agua no cree un riesgo de deslizamiento. La grasa y los residuos de comida depositados durante la jornada laboral quedan atrapados entre estas protuberancias.

Los limpiadores de superficies con una barra de boquillas giratoria, a la que se unen boquillas de alto impacto en una posición ligeramente desplazada, aplican agua al piso a alta presión y eliminan la suciedad de manera muy efectiva. La pista de cerdas evita que el agua salpique las paredes y los accesorios. Dependiendo de la estructura del suelo, el agua sucia corre hacia el desagüe o se empuja hacia el canal de desagüe con un raspador de goma.

Junto con el limpiador de superficies, las fregadoras en la versión de un solo disco o de rodillo son adecuadas para la limpieza de suelos. En suelos rugosos, las máquinas de un solo disco requieren un alto grado de esfuerzo ya que el disco se desplaza hacia la derecha y el usuario tiene que dirigirse continuamente en contra de esto. Sin embargo, las máquinas de rodillos funcionan con rodillos contrarrotantes; por lo tanto, tienen movimiento neutral y son significativamente más fáciles de guiar. Este daño a los marcos de las puertas o los bordes de evita los armarios empotrados, ya que es más fácil evitar chocar con objetos.

Además, su pequeña superficie de contacto significa que tienen una alta presión de contacto y la forma de rodillo del cepillo permite una excelente limpieza profunda, permitiendo que las estructuras y juntas se limpien sin esfuerzo hasta el nivel deseado. Los rodillos se limpian solos gracias a su alta velocidad de rotación, para que la suciedad no se pegue. Las máquinas compactas también tienen una función de succión, que reabsorbe el agua sucia. El suelo se seca y se puede volver a pisar inmediatamente.