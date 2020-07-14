Limpieza e higiene de paredes, azulejos y máquinas
Donde quiera que se cocinen los alimentos, habrá manchas rebeldes. La grasa y los residuos de alimentos deben eliminarse sistemáticamente de acuerdo con las directrices HACCP, con el fin de eliminar los criaderos de virus y bacterias. Con el equipo adecuado, las cocinas comerciales se pueden limpiar y desinfectar de manera completa y eficiente.
Limpieza y desinfección según protocolo HACCP*
Para producir alimentos higiénicamente seguros, la cocina y las salas asociadas (salas de almacenamiento, instalaciones de refrigeración) y las máquinas disponibles deben mantenerse limpias mediante una limpieza y desinfección cuidadosas, cuando corresponda. Como las diversas áreas y máquinas tienen diferentes intervalos de limpieza, se debe crear un programa de limpieza y mostrarlo en un lugar visible en cada área que requiera la limpieza. En él se debe especificar claramente:
- Qué se debe limpiar (máquinas, superficies, suelos),
- cuándo limpiar (después del uso, diariamente, semanalmente),
- Con qué limpiar (agente de limpieza y dosis),
- Quién debe limpiar (trabajador responsable).
Las tareas completadas deben registrarse con precisión y documentarse claramente mediante firma para permitir el seguimiento. Cabe señalar que la limpieza y la desinfección son dos procedimientos separados. La limpieza tiene como objetivo eliminar la suciedad y la contaminación, es decir, cualquier sustancia indeseable, incluidos los residuos del producto, los microorganismos y los residuos de agentes de limpieza / desinfectantes. La desinfección comprende procesos químicos y físicos para eliminar microorganismos a un nivel que no sea peligroso para la salud ni perjudicial para la calidad de los alimentos.
*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point, Análisis de peligros y puntos críticos de control, una herramienta de calidad orientada a las medidas preventivas, diseñada para garantizar la seguridad en la producción y manipulación de los alimentos y evitar riesgos que pudieran derivar en enfermedades o lesiones a los consumidores
Limpieza impecable en todos los rincones
Previniendo accidentes: Baldosas antideslizantes y valores de resistencia al deslizamiento
Las baldosas utilizadas en espacios de trabajo, áreas industriales y espacios públicos deben cumplir con la clasificación antideslizante prescrita según los grupos de evaluación R9 a R13 de acuerdo con la norma DIN 51130. Esto es para prevenir accidentes. Para probar el valor, un probador usa zapatos protectores para pararse y caminar sobre una superficie inclinada a la que se le ha aplicado aceite. Cuanto mayor sea el grupo R, mayor será el ángulo de inclinación de la superficie probada. Varía desde> 6 ° –10 ° con un índice de deslizamiento bajo (R9) hasta> 35 ° con un índice de deslizamiento muy alto (R13).
