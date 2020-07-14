Limpieza profesional de suelos industriales
Los suelos industriales requieren un cuidado y una atención especiales, tanto durante la fabricación como en cuanto a su revestimiento, limpieza y mantenimiento. Esto se debe a que no solo tienen que soportar una cantidad considerable de esfuerzo, sino que también deben cumplir con las normas de seguridad ocupacional al mismo tiempo. El método de limpieza a utilizar depende en gran medida de la textura del suelo
La limpieza periódica garantiza la seguridad
Los suelos industriales normalmente no se limpian por motivos estéticos. Más bien, dado que los pisos industriales están sujetos a una gran cantidad de estrés a diario, debido a la fuerza física y a varias sustancias que causan una reacción química en la superficie, la limpieza es necesaria para la seguridad del personal y para garantizar que las operaciones se desarrollen sin problemas. En el peor de los casos, el daño al revestimiento del piso podría causar daños y accidentes consecuentes, con aceite, ácidos y otras sustancias que dañan las herramientas y la maquinaria o incluso lesionan a los trabajadores. Realizar el tipo correcto de limpieza a intervalos regulares puede minimizar este riesgo.
Existen 2 métodos de limpieza de pisos industriales: de un paso y el de dos pasos:
- Método de un solo paso: primero, se limpia el piso con un agente de limpieza; luego, en el mismo paso de trabajo, se limpia nuevamente la suciedad desprendida. Esto se hace en una sola pasada con la misma máquina.
- Método de dos pasos: El primer paso es cubrir toda el área con agua y agente de limpieza, luego el segundo paso es aspirar la solución nuevamente con una máquina de limpieza.
El secreto esta en el revestimiento
La mayoría de los suelos industriales poseen un revestimiento liso, continuo y altamente compactado para que sea extremadamente duradero. Existen varios tipos de revestimiento y cada uno tiene características específicas que hay que tener en cuenta al momento de realizar la limpieza.
Cemento
Este es el tipo más comúnmente utilizado y consiste en arena más cemento y agua. El puede soportar un tráfico extremadamente intenso debido a su clase de resistencia y al hecho de que su espesor está dimensionado a la medida.
Propiedades: No resistente a los ácidos ni alcalinos fuertes. La exposición a los ácidos le da una estructura similar a un hormigón agregado expuesto, es decir, el hormigón se vuelve más áspero y más difícil de limpiar.
Sulfato de Calcio
Esta clasificaciòn incluye todas las recubrimientos que usan un aglutinante de sulfato de calcio sin agua. Este tipo de suelo se caracteriza por un color pálido y tiene una superficie muy dura, lisa y compacta que prácticamente no tiene poros.
Propiedades: Sensible a la humedad por su composicion quimica. Esto significa que debe evitarse la exposición prolongada al agua, especialmente cuando se realiza una limpieza profunda. Solo se puede limpiar con el método de un paso.
Magnesio
A menudos también conocidos como pavimentos de magnesitas, están formados por componentes aglutinantes de la familia del magnesio: óxido de magnesio y cloruro de magnesio. Es extremadamente resistente y tiene la capacidad de unir el agregado mineral con especial firmeza. La adición de colorantes de óxidos metálicos adecuados permite lograr un color uniforme.
Propiedades: Suele impregnarse el mismo día de su elaboración. El revestimiento de magnesio con un alto contenido de relleno orgánico hace que el suelo sea más cálido pero también más sensible a la humedad. Solo se recomienda limpiar con el método de un paso.
Asfalto
Una mezcla de relleno densa y sin poros, compuesta por materiales como: arena, gravilla, grava y bitumen. El bitumen o betún es una sustancia semivolátil de color oscuro compuesta por diferentes tipos de sustancias orgánicas que se extraen de la destilación del petróleo crudo.
Propiedades: Libre de polvo, resistente al agua, en gran parte resistente a ácidos y alcalinos, pero no resistente a solventes.
Tratamiento de superficies
La superficie puede ser tratada dependiendo del recubrimiento y la carga a la que será sometido.Un tratamiento a suelos con recubrimientos de cemento evita la formación de polvo y evita que la suciedad y la humedad penetren rápidamente. El tipo de tratamiento tambien debe tenerse en cuenta al momento de realizar la limpieza.
Limpieza profunda: eliminación de suciedad intensa
La limpieza profunda utiliza un restregado húmedo para eliminar las marcas de aceite y grasa y la suciedad incrustada. Esto requiere fregadoras secadoras potentes con cabezal de fregado de rodillo. Si el revestimiento del suelo lo permite, la limpieza se lleva a cabo mediante el método de dos pasos a presión de contacto total con cepillos o estropajos verdes. El procedimiento debe realizarse siempre paso a paso para evitar que el suelo se moje demasiado o que la flota de limpieza se vuelva a secar rápidamente.
- Paso 1: Use una fregadora secadora para cubrir la superficie que necesita limpieza con un agente limpiador y luego frótela dos o tres veces hasta que toda la suciedad se haya soltado.
- Paso 2: Retire el agua sucia con la escobilla de goma y el dispositivo de succión de la máquina. Luego, cubra toda el área con agua limpia nuevamente y proceda con el método de un solo paso: Cubra con agua - frote - succión.
Si es necesario eliminar películas protectoras además de aceite y grasa, recomendamos utilizar RM 754, el limpiador profundo alcalino integral. También se puede utilizar la limpiadora profunda de suelos RM 69 ASF. El agente limpiador se diluye entre un 5 y un 10% según la suciedad de la superficie. Tenga en cuenta: Solo se recomienda el método de un paso para la limpieza profunda de pisos industriales que no han sido tratados o superficies que no son resistentes al agua (ver tipos de regla), ya que de lo contrario el piso se mojará demasiado y se podrían producir daños consecuentes.
Tomar nota: Solo se recomienda el método de un paso para la limpieza profunda de pisos industriales que no han sido tratados o superficies que no son resistentes al agua (ver tipos de regla), ya que de lo contrario el piso se mojará demasiado y se podrían producir daños consecuentes.
Limpieza de mantenimiento: eliminación de suciedad ligera
La limpieza de mantenimiento se realiza mediante el método de un solo paso. Para limpiar la suciedad leve, la fregadora-secadora está equipada con cepillos o almohadillas de fregado rojos. La fregadora secadora trabaja con una presión de contacto más baja y una velocidad de cepillo de rodillo más baja. El agente de limpieza se diluye entre un 0,5 y un 3% (RM 69 ASF) según la suciedad de la superficie. También recomendamos equipar la máquina con la función de dosificación automática del agente de limpieza (dosis). No es necesario limpiar ni enjuagar, ya que se puede volver a pisar el suelo inmediatamente.
Si el trabajo de limpieza no requiere una limpieza en húmedo, la limpieza de mantenimiento también se puede realizar con una barredora aspiradora.
Todo se reduce al cabezal de fregado
La suciedad rebelde y la suciedad intensa forman parte del sector industrial, por lo que se recomiendan las fregadoras secadoras con cabezal de fregado de rodillos.
Las superficies lisas se limpian con almohadillas de rodillo, mientras que las superficies rugosas y texturizadas se frotan con cepillos de rodillo. La alta eficiencia de limpieza se debe a lo siguiente:
- Cepillos / almohadillas corriendo en direcciones opuestas
- Presión de contacto alta y uniforme (hasta 260 g / cm2) en todo el ancho de trabajo
- Velocidad extremadamente alta (máx. 1100 rpm)
- Excelente contacto con el suelo
Estas propiedades permiten eliminar la suciedad del suelo de forma segura. La alta velocidad también genera un efecto de autolimpieza, lo que significa que la eficiencia de limpieza se mantiene constantemente alta. Frecuentemente no es necesario barrer el piso con anticipación, ya que los cepillos giratorios se mueven en direcciones opuestas para barrer la suciedad gruesa en el cajón de la barredora integrada.
