Limpieza profesional de suelos industriales

La limpieza periódica garantiza la seguridad

Los suelos industriales normalmente no se limpian por motivos estéticos. Más bien, dado que los pisos industriales están sujetos a una gran cantidad de estrés a diario, debido a la fuerza física y a varias sustancias que causan una reacción química en la superficie, la limpieza es necesaria para la seguridad del personal y para garantizar que las operaciones se desarrollen sin problemas. En el peor de los casos, el daño al revestimiento del piso podría causar daños y accidentes consecuentes, con aceite, ácidos y otras sustancias que dañan las herramientas y la maquinaria o incluso lesionan a los trabajadores. Realizar el tipo correcto de limpieza a intervalos regulares puede minimizar este riesgo.

Existen 2 métodos de limpieza de pisos industriales: de un paso y el de dos pasos: